广东省招生委员会14日对外公布《关于做好广东省2020年普通高校招生统一考试报名工作的通知》，2020年高考报名时间较往年提前1个月，将于2019年11月1日~10日进行。

记者近日从广东省考试院获悉，广东省招生委员会14日对外公布《关于做好广东省2020年普通高校招生统一考试报名工作的通知》（以下简称《通知》），2020年高考报名时间较往年提前1个月，将于2019年11月1日~10日进行。

广东省2020年普通高考报名政策对考生的学籍、户籍及户籍迁入广东省年限、报考地点等方面进行了完善。《通知》要求着力防范和治理“高考移民”，严格学籍和实际就读情况审核，坚决杜绝“在册不在校、人籍分离”现象。

着力防范和治理“高考移民”

《通知》要求各地招生委员会、教育行政部门和招生考试机构务必高度重视、精心组织、严格把关，认真做好高考报名各项工作，确保广东省2020年高考报名工作平稳顺利进行。学籍管理部门要加强高中阶段学校学籍管理，高考报名前要结合学籍管理系统数据，对辖区内各高中阶段学校学籍和实际就读情况进行一次专项核查，核查结果由中学校长签字，并做好汇总统计工作。各地招生考试机构要积极协调公安、人社、学籍管理等相关单位和部门，按照职能分工严格审核考生的学籍户籍等相关信息，严把报名资格审核关，着力防范和治理“高考移民”。

《通知》要求，各地招生考试机构要积极会同相关单位和部门认真做好考生资格审核工作。要对照高考报名条件认真审核报考人员的户籍、学历、学籍等信息及其他报考资格材料。凡不符合报考条件的考生，一律不予报名。对于凭虚假材料报名或通过办理非正常户口迁移手续后等违规手段获取广东省高考报名资格的，一经查实，将取消其考试或录取资格。对招生考试机构、报名点（中学）工作人员弄虚作假或协助考生弄虚作假的，将依法依纪依规严肃查处。

报名时间和方式

2020年广东省普通高校招生统一考试报名时间为：2019年11月1日～10日，其中考生网上报名时间：11月1日～6日，确认时间：11月6日～10日。高考报名采取网上报名方式。各地招生办公室（考试中心）可根据本地实际，组织考生自行上网填报或在报名点（中学）集中填报。

要建立责任追究制，一级抓一级，层层抓落实，地市、县（市、区）教育行政部门、学校哪一级出现问题，将追究主要负责人的领导责任。

《通知》要求严格学籍和实际就读情况审核。今年高考报名时，学籍数据将直接接入高考报名系统，为确保数据全面准确，各地学籍管理部门、各有关高中阶段学校应尽快核准完善本地学籍数据，确保10月25日前完成学籍数据的更新校验工作。高考报名前，各地学籍管理部门要对辖区内各高中阶段学校学籍管理情况进行专项核查，坚决杜绝“在册不在校、人籍分离”现象。各高中阶段学校要严格执行教育教学管理规定，认真审核考生的学籍和实际就读情况，审核结果由校长签名确认。

加强户籍由外省迁入广东省考生的资格审核工作，严防“高考移民”。户籍由外省迁入广东省考生的报名资格审查工作，按照省招生委员会、教育厅、公安厅《关于进一步加强“高考移民”综合治理工作的通知》（粤招〔2019〕11号）要求执行。各地招生考试机构、各中学要对照高考报名条件，认真审核考生的户籍、学籍（学历）和实际就读情况，凡不符合广东省高考报名条件的一律不予报名。要主动协调公安部门，严格审核考生户籍信息的真实有效性，重点核查高中阶段户籍由外省迁入广东省考生是否符合迁户政策。凡属弄虚作假或以高考为目的非法迁移入户的，一律取消其高考报名资格。各县（市、区）招生考试机构、报名点应及时将审核结果告知考生，尤其是对只能报考高职（专科）批次院校的考生，应明确告知后果（若报考，将无法报读本科批次院校）。

严禁非应届毕业班在校学生报考

《通知》还要求做好随迁子女报考资格审核。各地招生考试机构要会同有关部门建立健全随迁子女升学考试管理和服务制度，切实加强随迁子女考生报考资格审核，严格规范执行随迁子女升学考试政策规定。随迁子女资格审核工作按《关于做好进城务工人员随迁子女在广东省参加高考有关工作的通知》（粤教考函〔2017〕41号）相关要求执行。审核过程中，发现随迁子女提交的资格证明材料及证件不齐全或弄虚作假的，一律不予报名，已经报名的，取消报名资格。

此外，《通知》要求要加强考生毕业生身份审核。除高校少年班和数学英才班外，严禁非应届毕业班在校学生报考。凡非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试的学生,在其应届毕业当年不得报名参加高考。发现中学有组织非毕业班学生报考行为的，将予以通报批评，并严肃追责。