红领巾与祖国共成长，佛山千余名师生参加少先队微仪式

。“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么嘹亮……”，伴着铿锵有力的音乐，旗手双手高擎五星红旗，迈着矫健的步伐走向旗杆，在雄壮的国歌声，五星红旗冉冉升起。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/周丽斯）伴随着秋日的暖阳，少先队员们迎来了专属他们的节日——中国少年先锋队成立70周年纪念日。由共青团佛山市禅城区委员会、佛山市禅城区教育局、少先队佛山市禅城区工作委员会主办，佛山市惠景小学承办的“红领巾与祖国同成长——纪念中国少年先锋队成立70周年暨喜迎少先队广东省第七次代表大会少先队微仪式统一行动”启动仪式于10月11日上午在惠景小学运动场隆重举行。佛山市禅城区团委屠强书记、佛山市禅城区教育局副局长李源章、佛山市禅城区团委办公室主任韩文涛、佛山市禅城区少先队总辅导员高峰、少先队辅导员工作室全体成员、各初中、小学大队辅导员以及惠景小学全体师生1000多名师生参与了本次活动。

严肃和庄重的三级报告拉开了仪式的序幕。“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么嘹亮……”，伴着铿锵有力的音乐，旗手双手高擎五星红旗，迈着矫健的步伐走向旗杆，在雄壮的国歌声，五星红旗冉冉升起。“出队旗！”指挥棒挥动的一瞬间，鼓号队仪仗队员们英姿飒爽，朝气蓬勃，那一阵阵嘹亮的号声、掷地有声的击鼓声，尽情展现了少先队员们积极向上的风貌。“唱队歌！”在佘泓稼同学的指挥下，全体少先队员放声齐唱，高亢的旋律激发全体师生的爱国热情。

在热烈的掌声中，屠强书记代表共青团禅城区委员会、禅城区教育局、少先队禅城区工作委员会向全体少先队员和少先队辅导员提出了殷切希望。现场表彰了12所2018-2019年少先队鼓号仪仗队演奏比赛特等奖学校和9所禅城区少先队工作先进学校，满载而归的荣誉背后总是离不开汗水和努力，祝福所有获奖的单位。

颁发2018-2019年禅城区少先队鼓号仪仗队演奏比赛特等奖学校

颁发禅城区少先队工作先进学校

活动还展示了曾获得佛山市特等奖的惠景小学师生课文与经典朗读《桂花雨》。紧接着，伴着佛山市第三中学初中部铜管乐队的演奏，在场的1000多师生一齐挥动手中的国旗，共同高歌一曲《我和我的祖国》，一面面鲜艳的五星红旗迎风飘扬，与国旗交相辉映，映红了操场，也映红了全场师生的脸庞。

在鲜艳的队旗下，全体少先队员高举右拳，面向星星火炬的旗帜，跟着大队辅导员周丽斯老师，重温当年入队时许下的誓言。最后，禅城区总辅导员高峰叔叔带领全体少先队员呼号，响亮的“时刻准备着”，诠释了少先队员的决心。本次活动在震撼人心的呼号声中落下帷幕。

鲜艳的红旗在微风中飘扬，金色的星星在红旗上闪烁。此次活动庄严而隆重，激发了全体队员的荣誉感、自豪感和使命感，预祝广东省第七次少先队代表大会圆满成功。

【摄影】郑雄伟 林幸谊