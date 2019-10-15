2020年度国考开始报名 国家公务员局要求诚信报考

2020年国考公共科目笔试将于2019年11月24日举行，10月15日起开始网上报名。

14日，国家公务员局网站公布了中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员公告，根据公告，2020年国考公共科目笔试将于2019年11月24日举行，10月15日起开始网上报名。国家公务员局提醒考生诚信报名，不虚报瞒报有关情况、骗取考试资格，不为“试考”虚假报名、干扰报名秩序。

2020国考时间表出炉 今日起开始报名

根据国家公务员局发布的招考公告，本次考试主要采取网上报名方式，报考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站，提交报考申请。

报考者请于2019年10月15日至10月26日期间登录考录专题网站查询是否通过资格审查。通过资格审查的，不能再报考其他职位。2019年10月15日8:00至10月24日18:00期间，报考申请尚未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。2019年10月24日18:00至10月26日18:00期间，报考申请未审查或者未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

通过资格审查的报考者，请于2019年10月31日0:00至11月6日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费，逾期视为自动放弃报考资格。

此外，报名确认成功的报考者，请于2019年11月18日0:00至11月24日12:00期间，登录考录专题网站打印准考证。本次国考的笔试时间定为2019年11月24日。

招录政策继续向基层倾斜

本次招考继续延续了近年来国考向基层倾斜的政策，公告显示，中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。

市(地)级及以下直属机构(含参照公务员法管理的单位)设置10%—15%的计划，用于招录服务期满、考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员和在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵。

此外，地处艰苦边远地区的县(区)级及以下直属机构(含参照公务员法管理的单位)，按照《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》要求，采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，适当降低进入门槛。

国家公务员局提醒考生诚信报名

又是一年国考季，14日，国家公务员局网站也发布了《诚信报考 从我做起――致广大参加公务员录用考试的考生》。

国家公务局指出，公务员考试录用制度之所以得到社会认可、广受赞誉，得益于公开、平等、竞争、择优的机制，得益于社会各界的有效监督，得益于良好的报考氛围和考试环境，也得益于广大考生的积极参与和共同维护。

国家公务员局提醒考生，结合自己的实际情况和用人单位的职位要求，慎重选择报考职位，如实填写有关信息，不虚报瞒报有关情况、骗取考试资格，不为“试考”虚假报名、干扰报名秩序。

国家公务员局称，近年来，公务员主管部门和相关部门高度重视公务员录用考试诚信体系建设，坚决防范和打击各类考试作弊行为，对作弊者依法依规严肃处理，并不断健全公务员考试录用诚信档案，与社会诚信体系建设相衔接。“请你们务必远离考试作弊这根高压线、切莫践踏诚实守信这个底线，千万不要一次作弊、悔恨终生，一次失信、处处受限。”

招考公告有何变化？

从考试时间来看，相较于去年12月2日举行笔试的2019年度国考，本次国考笔试时间为11月24日，考试时间提前一周。

“这意味对考生的笔试备考时间缩短，不过报考国家公务员的考试大都会提前3-6个月就着手备考，因此考试时间的变动，并不会对考生的发挥带来太多影响。”华图教育公考辅导专家李曼卿表示。

李曼卿表示，根据职位需要，部分招录机关将对报考者有关心理素质进行测评，测评结果作为择优确定拟录用人员的重要参考，报考相关职位的考生需注意。

此外，李曼卿分析，在考风考纪方面，本次国考依旧会加大防作弊技术和手段的应用，严厉打击助考作弊集团涉考犯罪行为。倡导诚信报考，践行诚信承诺，对公示或备案后放弃录用资格的人员采取一定约束措施。同时建立健全公务员录用考试诚信档案，进一步严肃考风考纪，严格按照《刑法修正案(九)》和《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》处理考试作弊人员。