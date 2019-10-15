校内服务等皆可 纳入“综评”

深圳市教育局发布《深圳市教育局关于“综评”相关情况的说明》，就家长对深圳市初中综合素质表现评价存在的一些困惑进行了相关说明。

2018年10月23日，深圳市教育局发布《深圳市初中学生综合素质表现评价方案(试行)》，其中，要求学生在初中阶段的前5个学期都要参加义工或公益活动积累服务时长。近一年的方案推进中，引起不少深圳家长对“公益活动、志愿者活动、社区服务”这一项内容的“过度解读”。

10月13日，深圳市教育局发布《深圳市教育局关于“综评”相关情况的说明》，就家长对深圳市初中综合素质表现评价存在的一些困惑进行了相关说明。

综评结果不计入中考总分

初中学生综合素质表现评价与高中阶段学校考试招生的关系有多大，备受家长关注。“综评结果不计入中考总分”说明中显示，根据《深圳市教育局关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，深圳市到2021年初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质表现评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

综评结果的运用主要有以下三大方面：一是学业水平考试成绩相同的情况下，综评等级高者优先录取。二是自主招生学校应当将综合素质表现评价作为录取的重要参考，如艺术特色高中学校在自主招生时就会特别关注初中学生综合素质表现评价中的艺术素养方面的成长记录。三是省一级普通高中学校招生录取时对综评结果有要求，即思想品德方面五个学期的总得分不得少于60分（由于2018年入学的初一学生只有4个学期的综评分，省一级学校录取时，思想品德得分不得少于48分）。

公益活动等累积时长获取途径以学校组织为主

针对“公益活动、志愿者活动、社区服务”的相关要求该如何理解？说明中显示，“公益活动、志愿者活动、社区服务”累积时长的获取途径以学校组织为主，学生自主进行为辅。累计时长并不是只有参加义工组织的活动方能累积，学校组织开展的校内外公益活动或社区服务、学生自主进行的公益活动或社区服务、参加“志愿深圳”公众号上登记的志愿者服务、中小学生公益活动等途径均可以累积时长。

活动形式上，学校以班级、团队等集体形式组织开展的校内外公益活动或社区服务，如慰问社区福利院、社区公益宣传、社区公益环保活动、校园大型活动的服务性工作、校园值周和大扫除活动等，凡是能够提供真实佐证材料的“公益活动、志愿者活动、社区服务”均可被录入综评系统。