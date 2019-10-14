广外国际治理创新研究生班2019级正式开班

10月13日下午，广东外语外贸大学国际治理创新研究生班2019级开班仪式在广东外语外贸大学北校区举行。

10月13日下午，广东外语外贸大学国际治理创新研究生班2019级开班仪式在广东外语外贸大学北校区举行。2019级新生是研究院成立三年以来招收培养的第四届学生，标志着研究院在创新型人才培养模式方面日趋成熟与完善。广东省教育厅研究生教育处处长欧阳谦、广东外语外贸大学党委书记隋广军教授、副校长何传添教授、国际治理创新研究院院长赵龙跃教授、各机关部处和学院20多位领导出席本次活动。

开班仪式现场

开班仪式上，国际治理创新研究院院长赵龙跃教授从国际治理人才培养的思考和实践出发，汇报国际治理创新研究院对人才培养创新模式的探索和实践。赵龙跃教授指出，国际治理创新项目的目标非常明确，就是根据国家的需要，集中为我国参与国际规则制定和全球经济治理，争取全球经济治理的制度性权力，培养有理想、有抱负，具有家国情怀、全球视野，熟悉国际政治、经济、法律和管理知识的综合性、复合型高端专业人才。培养的重点是熟悉国际管理知识、把握国际发展趋势、强化战略布局能力和树立全球领导意识。

广东省教育厅研究生教育处欧阳谦处长指出，该项目作为国际组织人才和全球治理人才的高端研究生培养项目，开办四年来，锐意进取，不断创新，发挥了良好的表率和示范作用。希望广外进一步牢固树立战略意识，以国际治理创新研究院为重要平台，做好顶层设计，为国家和广东省培养和输送更多高素质国际化人才。

广东外语外贸大学党委书记隋广军教授在致辞中从国际形势、创新挑战、培养目标三个角度深入浅出地点明了国际治理人才培养的重要性和要求。隋书记指出，中国需要把握住积极参与、引领全球治理的时机，仅靠理论是不够的，需要培养一大批能够参与世界事务、在国际舞台上参与大国博弈的高端人才。隋书记也对新一届同学提出“忠思勤慎”的四点要求：忠——热爱祖国、不负时代，热爱事业、执着追求，热爱生活、诚信友善，忠于团队、有情有义；思——学习思考、全球视野、敏锐观察、捕捉关联性、服务国家发展战略；勤——投入、研究功底扎实、实事求是、开拓创新；慎——身份、意志、有所为有所不为，最终成为对国家和社会有用的人才。

国际治理创新研究院成立以来，致力于国际治理问题的研究和综合型复合型国际高端人才的培养，采取创新型的人才培养模式。据介绍，在培养实践方面，研究院重点从知识培养、意识培养、能力培养和学科建设四个层面努力探索创新。在知识培养方面，针对专业学科分类过细、学生知识面比较狭窄的现状，创新班从各个专业学院招收学生，采取原来所在学院与国际治理创新研究院联合培养模式。在意识培养层面，重视理想信念和格局的培养，研究院打造了“中国国际治理高端讲坛”的学术品牌，邀请中国在国际组织任职的高级官员、著名学者和国内外学术界在国际治理领域颇有建树的专家，分享他们的研究成果和实践经验，同学们不仅能够汲取学术知识、政策背景，更能学习到名家的精神境界、成长经验、人格魅力和大师风范。在能力培养层面，研究院通过参加学术研究工作、举办国际会议、“国际组织周”和参加国内外实地调研等，让学生在工作中学习，在实践中提高。在学科建设层面，研究院接轨世界，与美国马里兰大学、欧洲大学研究院等世界名校合作，共建全球化高水平的国际治理专业学科。同时积极深化与联合国、世界贸易组织、世界银行等国际组织之间的交流合作，为同学们参与国际组织的实习和工作创造机会、拓展空间。

（广东外语外贸大学国际治理创新研究院供稿）