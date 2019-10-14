原来，盲人能看到这些！跟拍广东首位全盲高考生的大学生活

“蝴蝶虽柔弱，仍可飞沧海。”10月15日国际盲人节前夕，柔弱如蝶的商务英语专业学生晓婷在课堂上自信地分享心情。

20岁的全盲女孩杨晓婷曾见过光明。因患罕见病，她渐渐失去视力；因一份信念，她今年成为广东首位使用盲文试卷的考生并考上大学。日前，她心怀憧憬，在潮汕职业技术学院开启了新生活。

“蝴蝶虽柔弱，仍可飞沧海。”10月15日国际盲人节前夕，柔弱如蝶的商务英语专业学生晓婷在课堂上自信地分享心情。

9月19日，晓婷上了大学正式第一课。她端坐在教室内，认真听讲。

8月26日，晓婷收到潮汕职业技术学院的两张录取通知书，其中一张为广东首张盲文录取通知书。

9月3日，开学前晓婷到视障人士公益项目“手心咖啡馆”和视障伙伴们道别。

9月6日，出门前，姐姐为晓婷搭配好每套衣服，分开装好，并跟她口述了衣服的样式，晓婷用盲文写好具体信息。

9月6日，晓婷和妈妈正式踏上前往大学的旅途。

9月6日，晓婷正式踏上前往大学的路途。

盲人上大学并非易事。一连串问题曾困扰着晓婷：没有盲文教材怎么办？怎样克服盲文摸读困难？如何不被老师同学过于特殊对待？

“我们都是晓婷的‘眼睛’。”潮汕职业技术学院党委书记齐广武的一句话，打消了晓婷一家人的疑虑。学校很快制定了日常帮扶和个性化培养两份方案，鼓励老师同学帮助晓婷。

9月6日，晓婷正式到学校报到，老师和同学组成了强大的阵容欢迎她的到来。

9月6日，晓婷在饭堂尝试用微信扫描二维码付款。

9月6日，妈妈和师姐带着晓婷熟悉校园，如何去到饭堂吃饭、如何去到教学楼……

9月6日，到校第一天晚上，晓婷在操场向师姐们询问大学的相关情况，她对大学里的一切都充满好奇。

潮汕职业技术学院党委书记齐广武送给晓婷一本笔记本作为开学礼物，并写上：意境胜实境，心明胜目明。

在老师同学的帮助下，她“看见”了大学：在课前用电子读屏软件预习课程，课后由老师进行一对一辅导；在校园抚摸一草一木，感知绿树红花；用盲杖熟悉每一条路，在脑海中绘出校园地图；融入社团活动的每一份热闹，和同学一起放声歌唱……

大学校园里，晓婷最喜欢的地方是操场，这里开阔、没什么障碍，让她觉得自由。

9月9日，晓婷的室友带着她熟悉校园里的每个角落。

9月9日，妈妈送晓婷到校后，离开前为她叠好衣服，千叮万嘱，仍不放心。

“妹妹踏出的每一步，都不容易。”姐姐杨萍萍眼里闪着泪光，思绪也飘到两年前。当时，高中二年级的晓婷还做着大学梦，一种罕见病让她渐渐丢了视力。她开始自我封闭，“茧居”在家。

“她害怕分不清白天和黑夜，害怕对世界的印象越来越模糊，害怕大学梦无从实现。”杨萍萍看在眼里、急在心里。她走访视障人士服务机构、加入盲人交流互助群，想方设法帮妹妹走出来。

“是姐姐拉了我一把。”晓婷鼓起勇气，走出家门参加视障人士活动，并意外地获知自己可使用盲文试卷参加普通高考。

9月17日，新生拓展训练上，老师要求学生们阅读学生手册，晓婷只能让一旁的同学念给她听。

新生训练营上，有些集体活动晓婷参加不了，只能在一旁打发时光。

9月17日，晓婷正在面试学校声乐团，她想让自己的大学生活更充实。

9月18日，拿到新书后，晓婷凭借记忆，歪歪斜斜地在每本书上签上自己的姓名。

9月18日，正式上课前一天，班里的其他同学在班里阅读刚拿到的新书，晓婷却有点不知所措。

高考，是晓婷的“青春之约”。她开始自学盲文，每天坚持摸8小时盲文书，茧子很快爬满了十指。“如愿了！”今年6月，在揭阳梅峰中学考点，晓婷历时11.7个小时，完成了一套95页的盲文试卷。考后，她兴奋地在微信朋友圈发了全盲后的第一条动态。

9月19日，正式上课第一天，英语口语课上，晓婷笑容满面，阳光正好打在她的脸上。

9月19日，上课时，晓婷用盲文记笔记。

高考，也是晓婷的“破茧之旅”。她很快学会了游泳，还拄着盲杖登顶泰山，并暗下决心3年后要考上本科大学。

“未来在我心中是一片片海，只要有勇气和决心，就能一次次飞越。”晓婷的双瞳美丽黝黑，心中总是五彩斑斓。

校园里播放着音乐，晓婷开心地跳了起来。

这个秋天，校园内凤凰树绿意惹眼，雨后晴空架起了双彩虹。在操场上，晓婷哼唱起《隐形的翅膀》：“我知道，我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望……”

【采写】吴少敏 马立敏 曹斯

【拍摄】张梓望 郑一见 徐昊 李细华

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