全国外语类院校首个！广外获批新设应用经济学博士后科研流动站

广东外语外贸大学在全国外语类院校中首个获批设立应用经济学博士后科研流动站。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/广外宣）近日，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会联合下发关于批准新设博士后科研流动站的通知，广东外语外贸大学在全国外语类院校中首个获批设立应用经济学博士后科研流动站，这是继去年广东外语外贸大学新增应用经济学一级学科博士点后，该学科建设取得的又一重大突破。截至目前，广东外语外贸大学共有2个博士后科研流动站，分别为外国语言文学博士后科研流动站、应用经济学博士后科研流动站。

博士后科研流动站是加强高层次人才队伍建设，培养适应国家经济社会发展需要和具有自主创新能力的博士后人才队伍，加快国家重点发展领域和学科建设的重要平台。应用经济学博士后科研流动站的设立，将进一步优化广东外语外贸大学的学科布局，为进一步加强学科建设、培养高层次人才、打造高水平科研团队、产出高水平科研成果、扩大学术交流等构建更为广阔的平台。

广东外语外贸大学有关负责人表示，学校将认真贯彻落实国家关于博士后工作的各项管理制度和有关要求，加大博士后工作力度，做好博士后研究人员招收，提高博士后培养质量，更好地发挥博士后制度在培养高层次创新型青年人才中的作用，为广东外语外贸大学建设国际化特色鲜明的高水平大学注入新的活力，为广东外语外贸大学奋战“双一流”做出积极贡献。