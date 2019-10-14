中小学英语等级考试为何如此火爆

这项考试为何这么热？李锐的一句话道出了端倪：“免试就近入学后，孩子们怎样才能有区分度呢？PET拿‘优秀’就是保证。”

为了今年12月举行的MSE考试（剑桥英语通用五级）PET级（第二级），北京市西城区复兴路小学四年级学生家长李锐（化名）早早定好闹钟，守在电脑旁，只待报名通道开放。

然而，事情却没有如他所愿，“几秒钟时间，我还没打开网页，北京考点的报名资格就抢光了。很快，河北、山东等周边省份的也空了，我赶快往东北找，总算在辽宁师范大学考点报上了名。”李锐这才如释重负。

辽宁师范大学地处大连，距离北京超过800公里，山高水远，但是李锐还是觉得值，“考试重要，全当带孩子自由行了。”

剑桥英语通用五级考试分为KET（第一级）、PET（第二级）、FCE（第三级）、CAE（第四级）、CPE（第五级），针对不同年龄阶段孩子，考察他们听说读写等方面的能力，是一种英语资格认证系统。

近年来，这种考试越来越热，甚至在一线城市成为中小学生的“标配”。从2016年至今，报名人数逐年翻倍。据悉，2016年当年，全国约2万人报考，而短短4年，就已突破15万人。全国的36个考点“不堪重负”，中国教育在线总编辑陈志文撰文指出，这是目前全国最难抢的考试机会，没有之一。

一些家长向记者反映，MSE考试更是催生了黄牛代抢的生意，原本400多元的报名费被炒到3000元至5000元不等。

这项考试为何这么热？李锐的一句话道出了端倪：“免试就近入学后，孩子们怎样才能有区分度呢？PET拿‘优秀’就是保证。”

“闪光的一笔”

2020年，KET、PET考试将全面改版，到那时，难度可能会进一步加大。于是，2019年报考的学生尤其多，尤其扎堆。

“不学习怎么办呢？身心无处安放。”李锐表示，他的爱人是高校教师，他是一家国企中层，当年他们努力求学，通过高考改变命运，如今他们孩子的命运也掌握在自己手中。

李锐复盘了自己孩子的英语求学轨迹：“不到4岁开始接触英语，阅读了大量英语绘本，入学后英语班报两个，一个普通班，一个PET班。”

为什么报考PET考试？李锐给出这样的答案：“剑桥通用五级考试相对比较专业，在很多国家都会承认，还被纳入英国的英语学习大纲。考这个证书，在一定程度上，能说明我们的英语能力和水平。至于KET考试，我们小学三年级就考过了，现在四年级考PET，争取一次过。”

记者发现，在PET考试说明中，有这样一句话，“词汇量达到1500个”。如果对标中小学的英语教学大纲，这是初中三年级毕业才要求达到的水平，而今，一线城市的有些孩子，在小学阶段就已经轻松超越了。

北京市西城区的另一位小学一年级孩子家长刘芸（化名），给孩子报考了12月份的KET考试。她很幸运，抢到了北京的考点。

对刘芸来说，最难的是孩子需要默写英语单词，“我们的英语阅读量一直很大，但是爸爸不舍得逼孩子默写单词，因为需要一遍遍改错，这个过程太虐心了。这次我们打算先试试水，一般小学三年级过KET是比较正常的速度，四年级过PET”。

KET、PET考试分为优秀、合格等四档，一些家长会为此一考再考，只为取得“优秀”。

为什么如此多的学生家长会选择这个考试？是跟风吗？一位不愿意透露姓名的培训班工作人员告诉记者，由于近几年不断下发学生减负、治理整顿竞赛杯赛等相关内容的文件，之前不少知名的学科竞赛被教育部门相继叫停，市面上能考的证书变少了。“究其根源就是服务于孩子小升初择校，或者初中后的学校摸底。”

每年3、4月，在北京市海淀区一些优质中学的学校开放日上，会有简历接收的环节，如果孩子的简历丰富，在5月会收到复试通知。一位海淀区的学生家长说：“大部分家长还是希望孩子能去好学校，考PET是孩子学习生涯中比较闪光的一笔”。

“实力的象征”

“这是一种实力的象征。”李锐告诉记者，他会给亲友的孩子推荐这项考试。这种说法得到湖北省襄阳市第五中学英语特级教师刘静的佐证：“目前在小学生中间，KET考试特别火爆，主要是家长希望给孩子的英语水平一个官方评价和认可。”

除了剑桥英语通用五级考试，市面上还有这类“实力的象征”吗？

答案是有。尽管各种杯赛竞赛被叫停，但是还有一些国内外的考试可供选择。比如一些家长仍会给孩子报考“SSAT”，这是美国中学入学资格考试。如果SSAT考出好成绩，是孩子英语及多方面综合能力“强”的象征。

还有一些学生会报考“21世纪英语演讲大会”“学而思杯”等，这些活动其实是培训机构组织的技能展示。

学校的考试没有了，和升学挂钩的杯赛叫停了，但只要有择校的需求，总有能找到的考试。这些考试成绩加在一起，构成了所谓孩子的综合实力。更有一些家长认为，通过这些考试检测的学习成果“更有效”，一次次考试下来，能让孩子的求学路更平顺。

更巧妙的是，由于这些考试不和教学大纲对标，自成一套体系，因此每一次治理整顿，都和他们“关系不大”。但令人深思的是，这“1500单词量”让小学三四年级的孩子完成，算不算提前学呢？

优加青少年英语教学主管赵露思告诉记者：“这个不算早，因为语言和其他学科不同。KET考试其实和小学阅读水平没有多少差异。对孩子来说，掌握1500个单词是认知词汇，而不是应用词汇。可能他阅读量很大，认识了1500个单词，但是真正能熟练应用的，可能只有50个。这个考试，其实是提升你的语言应用能力，不再单纯停留在认识单词程度，而是变得可以应用它，对孩子来说，是帮助他们打牢地基。”

刘静详解了MSE的考试形式：“MSE主要考查以下三大类，阅读和写作，占考试总分的50%，听力大概30分钟，占考试总分的25%，口语大概8~10分钟，占考试总分的25%。此项考试由教育部考试中心引进，考试本身的立意和导向是好的。”

然而，对大多数学生来说，什么样的英语学习路径是正确的？长期执教中学英语科，刘静这样说：“我们现在更提倡的是一种终身学习，是一种自然的生态的一个学习氛围和环境。尤其是语言学习，更是一种潜移默化，润物细无声的过程。”

但更重要的是，“遵循规律”，刘静说，“要在了解孩子的兴趣、身心发展水平的基础上，全面衡量自己孩子的综合能力和水平。如果孩子有这方面的兴趣，而考试所需要的课程、培训和词汇量，在孩子的能力范围之内，未尝不是一件好事。但如果盲目拔高，就会成为一种负担，可能就会让孩子产生厌学心态，适得其反”。

不对标大纲是否不算“超前学”

培训班组织国外正规资格考试，且不和教学大纲对标，是否就不算超前学？如何正确看待这些考试呢？

上海市教育科学研究院民办教育研究所所长董圣足认为，这显然是违规的。他拿出一些文件加以佐证：

《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》提出：“持续开展校外培训机构专项治理……坚决纠正校外培训机构开展学科类培训出现的超纲超前教学、提前教学、强化应试等不良行为。”

《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》突出强调，“严肃中小学招生入学工作纪律，坚决禁止中小学校与校外培训机构联合招生，坚决查处将校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为，并依法追究有关学校、校外培训机构和相关人员责任。”

《教育部办公厅关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》进一步明确提出，“严禁义务教育阶段学校以各类竞赛证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生依据。”

“如前所述，开展任何针对在校中小学生的校外培训活动，都必须‘先证后照’，事先取得行政许可。否则，就是违法违规行为。尽管PET培训从形式上讲，可能不是严格的学科类培训，但其属于学科（英语）延伸类内容无疑。如果在某个时间节点上所开展的词汇量教学（培训），明显超越同一年龄段（学段）在校生英语学科的教学进度（难度），那么也可以认定为是一种变相的违规培训行为，有关部门应当加以规范、整顿、治理。同时，如果有培训机构与全日制学校之间进行单项或双向勾连，将PET测试成绩，与中小学校招生入学挂钩，那么这就直接违反了相关文件精神，一旦被查实，有关学校、校外培训机构和相关人员将会被依法追究责任。”董圣足说。

如何正确看待这类考试？刘静说：“考试对学生的能力有所拔高，可能正是家长们在意的原因。但是我觉得，出现一些跟风、加重负担的情况原因很多，不能片面地认为就是考试本身造成的。”

董圣足期待，规范校外辅导机构的改革需要进一步深化，教育资源需要进一步均衡，课后三点半的问题需要进一步得到解决，学校对于家庭教育开展需要进一步指导，“传递正面教育的声音，缓解社会焦虑。总之，多管齐下，让孩子的童年更美好。”