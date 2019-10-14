《人人都能梦的解析》带你开启与自我对话的旅程

10月13日，作者高铭携《人人都能梦的解析》(大师致敬版)做客西西弗书店·广州万菱汇店，与读者分享其新书的幕后故事。

梦是最深的真实。关于自己，你了解多少？10月13日，《天才在左、疯子在右》作者高铭携《人人都能梦的解析》(大师致敬版)做客西西弗书店·广州万菱汇店，与读者分享其新书的幕后故事。

很多人都知道弗洛伊德，但能坚持看完《梦的解析》原著的人并不多，“看不懂”“艰深晦涩”是读者们的普遍感受。2010年，受出版社委托，高铭着手编译弗洛伊得经典著作《梦的解析》。在编译工作结束后，高铭产生了一个新念头：“是不是可以用稍微现代一点的表述方式来说一下《梦的解析》中的观点？毕竟那是一百年前的作品，案例和说明的确有点古老。从现代心理学看，其中的理论的确有些误差和歧义的。”

于是，他立刻着手写了这本《人人都能梦的解析》。在书中，高铭拆解了《梦的解析》中诸多晦涩难懂的“知识点”，力求做到字字皆有出处，同时援引各家现代心理学理论与实践，纠正补充原作中“过时”“原始”“粗糙”的部分，更大量以自己的梦为例，不断剖析自我，与自我对话。遇到争议之处，他也会直言“不知道”“不赞同”，将问题留给读者思考。

在高铭看来，《人人都能梦的解析》是对《梦的解析》的一种导读，也是对读者的一次提议，希望读者可以借此开启与自我对话的旅程。“我知道这本书并不够好，也不够专业，但这并不妨碍我们开始触摸到那扇被称为《梦的解析》的“窗”。窗外是无边无际的异世界，也是所有灵感及幻想的源头。梦，是源于每个人心中的异世界。而这本书只是一个动作，帮助你抬手去打开那扇窗。

梦中的世界是另一种“真实”。那里的时间可以倒流、循环、缩放，那里的空间无视距离，任意切换。“人人都能梦的解析，梦的解析人人都能。”高铭谈到，这本书的书名乍一看有点怪，没定语，其实它正反都可以读。梦的解析，人人皆可。只是，唯有勇敢的人，才能深入潜意识的水底，揭开自己到底是谁的秘密。