深圳将全面治理小区配套幼儿园

最新一期《政府公报》公布的《深圳市小区配套幼儿园治理工作实施方案》透露，深圳将全面治理小区配套幼儿园存在的问题，高标准办好学前教育。

将新建、城市更新和棚户区改造小区配套幼儿园纳入城市公共管理和公共服务设施建设规划；将小区配套幼儿园列入首期建设；将新建政府产权小区配套幼儿园全部办成公办幼儿园，将承办合同（协议）到期的现有政府产权小区配套幼儿园全部办成公办幼儿园，2020年9月底前，将未到期的转为普惠性幼儿园……最新一期《政府公报》公布的《深圳市小区配套幼儿园治理工作实施方案》（下称《方案》）透露，深圳将全面治理小区配套幼儿园存在的问题，高标准办好学前教育。

配套园未按要求开工将被约谈

随着“全面二孩”政策放开，深圳学前教育资源愈发紧张。近些年深圳两会上，建议深圳加大学前教育投入力度、提高公办幼儿园比例的呼声不断。今年5月披露的一项数据显示，深圳共有各类幼儿园1771所，其中公办幼儿园仅68所。2018年北上广深公办园占比数据显示，北京占比63%，上海占比62%，广州占比30%，深圳占比仅为3.8%。

为此，深圳将大力提高公办幼儿园、普惠园比例。今年5月6日召开的深圳学前教育工作推进会透露，到2020年，深圳幼儿园总量预计达到1967所，其中公办园和普惠性幼儿园占比达到80%以上，公办园约984所，在园儿童占比达到50%左右；普惠性民办幼儿园约590所，占比30%以上；营利性民办幼儿园393所，占比20%以内。

如何完成上述目标、如何提升公办幼儿园比例？小区配套幼儿园承担着重要作用。

《方案》聚焦新建、城市更新和棚户区改造小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等环节存在的问题，以区为主开展摸底排查，多措并举全面治理。加快小区配套幼儿园建设，扩充普惠性学前教育资源，高标准办好学前教育，努力满足适龄儿童入园需求，提高学前教育公益普惠水平。

在加快小区配套幼儿园建设方面，将新建、城市更新和棚户区改造小区配套幼儿园纳入城市公共管理和公共服务设施建设规划。《方案》要求，规划和自然资源、住房建设部门应督促开发建设单位按照相关标准和规范，征求教育部门意见后将小区配套幼儿园列入首期建设。

同时，明确由商品住宅开发建设单位建设小区配套幼儿园的，规划和自然资源、住房建设部门应督促开发建设单位按规划要求，将小区配套幼儿园与商品住宅项目同步规划、同步设计、同步建设、同步验收和同步交付使用。

对于已建成住宅小区没有规划配套幼儿园或规划不足的，相关区政府（含新区管委会、深汕特别合作区管委会，下同）应根据幼儿园学位需求，通过补建、改建或就近新建，以及置换、购置、租赁等方式予以解决。对历史形成的一定区域内配套幼儿园短缺的零星住宅小区，如城中村等，相关区政府应根据幼儿园学位需求，通过规划新建、租赁改造、购置置换等方式限期予以解决。

根据《方案》，有小区配套幼儿园规划但未按要求开工建设或者未列入首期建设的，相关区政府应约谈开发建设单位，责成其限期按标准完成小区配套园建设。

对于缩减少建或在小区配套幼儿园建设用地上进行其他项目建设的，相关区政府应责成开发建设单位通过改扩建、补建等方式予以解决，落实不到位的，应依法依规予以处理。

对于未按标准建设或竣工验收不合格的，住房建设部门不予办理房地产开发项目竣工验收。对违反规划要求和建设标准，且不按时落实整改要求的开发建设单位，规划和自然资源、住房建设部门应将其记入不良信用记录，依法依规实施联合惩戒。

政府产权配套园将全部收回

《方案》提出，对明确为政府产权但未移交的已建成小区配套幼儿园，由各区政府予以回收；对明确政府应以成本价回购的已建成小区配套幼儿园，由各区政府予以回购。同时，各区政府应回收政府部门、事业单位或群团组织用于承办、承包或出租的政府产权小区配套幼儿园及其他幼儿园，转为公办幼儿园或移交给所在区教育行政部门。

记者了解到，政府产权幼儿园，是指新建和城市更新项目中依规划建设、园舍产权属于政府的居住区配套幼儿园。去年年初的一项数据显示，深圳此前已建成340所政府产权幼儿园，已由所在区教育行政部门通过公开招标等方式无偿交给社会组织或个人承办。

根据《方案》，各区要将新建政府产权小区配套幼儿园全部办成公办园，将承办合同（协议）到期的现有政府产权小区配套幼儿园全部办成公办园，2020年9月底前，将未到期的转为普惠性幼儿园。2020年底前，完成应交未交、应回购未回购的政府产权小区配套幼儿园移交、回收、回购等工作。开发建设单位拒不移交政府产权小区配套园的，相关项目不予办理房地产开发项目竣工验收，并按规定记入不良信用记录。

同时，各区要将新建国企产权小区配套幼儿园全部办成公办幼儿园。2020年9月底前，将自用国企产权小区配套民办园转为公办园，将改变用途的恢复原功能后办成公办园。用于承办、承包或出租办园的，承办合同（协议）到期后转为公办幼儿园，鼓励提前转为公办幼儿园。

此外，《方案》还提出，各区政府应结合区域学前教育发展需要，采取协商补偿等方式，回购非国有（含集体所有）产权或产权性质不明晰的小区配套幼儿园。将非国有（含集体所有）产权小区配套幼儿园全部转为普惠性幼儿园，鼓励转为公办幼儿园，完成时间为2020年9月底前。

督查结果纳入区政府考评范畴

根据《方案》，各区要全面开展摸底排查，从小区配套幼儿园规划、建设、移交和办园等方面列出清单、建立治理台账。进行针对性整改。自2019年起，已落实建设用地、尚未明确建设主体的小区配套幼儿园，原则上由相关区政府投资建设；2019年底前，建立实施台账，通过补建、改建或新建等方式，为规划配建不足或没有规划配建幼儿园的人口密集居住区配建幼儿园，合理安排建设工期和时序，加大建设力度。

对于上述工作完成情况，市政府教育督导室会开展督导、督查和评估，对关键环节进行抽查，将督查情况报市政府督查室，并将督查结果纳入区政府履行教育职责考评范畴。对落实不力、整改不到位的，按相关规定进行处理。

为推进方案的的实施，深圳还专门成立全市小区配套幼儿园专项治理工作小组，由分管教育工作的市政府领导担任组长。