招工即招生、入企即入校！佛山力争今年培训新型学徒2000人

《佛山市全面推行企业新型学徒制的实施意见》（下称《意见》）已正式印发，今明两年，佛山力争每年培训新型学徒2000人，每人每年的补贴标准为4000元至8500元。

近日，记者从佛山市人力资源和社会保障局获悉，《佛山市全面推行企业新型学徒制的实施意见》（下称《意见》）已正式印发。今明两年，佛山力争每年培训新型学徒2000人，每人每年的补贴标准为4000元至8500元。

新型学徒培训面向制造业、服务业、新兴产业等重点发展领域的各类企业（含拥有技能人才的其他用人单位，下同）推行，采取“企校双制、工学一体”的培养模式，由企业与技工院校、职业院校、职业培训机构、企业培训中心等教育培训机构共同培养学徒。

持续扩大新型学徒培训覆盖面

全面推行企业新型学徒制是贯彻落实国家职业技能提升行动的重要举措。8月10日，广东省正式开始实施《广东省全面推行企业新型学徒制实施方案》。在此背景下，佛山围绕经济高质量发展、建设制造业强市需要，贯彻新制度，深化产教融合、校企合作，创新培养模式，构建以企业为主体的职业技能培训格局。

培训对象为与佛山企业签订一年以上劳动合同并依法在该企业参加社会保险的技能岗位人员（不含劳务派遣员工），以符合企业岗位需求的中、高级技术工人为主，培养期限为1-2年，技师以上培养期可延长至3年。培训内容主要包括专业知识、操作技能、安全生产规范、职业素养等，特别要强化工匠精神培育。

培训具体如何开展？学徒培训采取企校双师带徒、工学交替培养的方式。企业主要通过企业导师带徒方式，由企业选拔优秀高技能人才担任学徒的企业导师。企业导师重点指导学徒进行岗位技能实操训练，帮助学徒逐步掌握和提升技能水平和职业素养。培训机构主要采取工学一体化教学培训方式，由培训机构安排具备相应专业知识和操作技能水平的指导教师，负责承担学徒的学校教学任务，重点强化理论知识学习，做好与企业实践技能的衔接。学徒可利用业余时间分阶段完成学业，鼓励探索应用“互联网+”远程培训模式。

按照目标，佛山将在今明两年每年培养新型学徒2000人基础上，于2021年起，继续加大工作力度，扩大企业新型学徒培训覆盖面。

每人每年的补贴4000至8500元

《意见》明确，学徒培训期满后，可参加职业技能鉴定或结业考核，取得相应职业资格证书、职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训机构培训合格证书或毕业证书。

对于学徒们的工资保障，《意见》也作出了明确规定。学徒在学习培训期间，企业应当按照劳动合同法的规定支付工资，且工资不得低于企业所在地最低工资标准。

此外，承担带徒任务的企业导师享受导师带徒津贴，津贴标准由企业确定，津贴由企业承担。企业按照与培训机构签订的合作协议约定，向培训机构支付学徒培训费用，所需资金从企业职工教育经费中列支。企业对学徒开展在岗培训、业务研修等企业内部发生的费用和企业自主评价所产生的相关费用，符合有关政策规定的，可从企业职工教育经费中列支。

各级人力资源社会保障部门会同财政部门对开展学徒培训的企业按规定给予学徒培训补贴，补贴标准按照培训职业（工种）等级、耗材情况等确定，每人每年的补贴标准为4000元至8500元。对按规定列入企业紧缺急需职业（工种）目录且培训级别在中级工以上的培训项目，可在学徒培训补贴标准各同等档次最高上浮30%。