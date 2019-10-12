七成网友赞成假期布置作业

假期中你家娃是早早做完作业安心玩耍，还是临阵磨枪最后狂补作业？10月9日南都教育联盟发起热点站站队互动，数据显示，52.72%的网友表示“早早完成”，47.28%的网友则选择“最后狂补”。

近日有媒体报道称，国庆假期最后一天的一趟吐鲁番飞广州的航班上，几乎整个航班的学龄儿童都在写作业。该话题引起广泛议论，一度冲上微博热搜榜。这场景瞬间勾起了许多网友们的童年回忆，不少网友表示“像极了小时候开学前的我们”。

那么问题来了，假期中你家娃是早早做完作业安心玩耍，还是临阵磨枪最后狂补作业？10月9日南都教育联盟发起热点站站队互动，数据显示，52.72%的网友表示“早早完成”，47.28%的网友则选择“最后狂补”。

“不到最后一天你根本

不知我写作业多快”

每到假期，你或者你家娃是怎样完成作业的呢？调查数据显示，接近一半的网友表示，作业是临近假期结束才全部完成。

“一支笔，一杯茶，一盏灯，一个夜晚，一个奇迹。”网友“策马筱北风”如此打趣道。网友“山下帝国”也表示自己从小学到大学一直都是不到最后一刻决不动笔，寒暑假作业都是通宵赶。网友“Sneaker潮范”说：“不到最后一天，你根本不知道我写作业能有多快。”

不过，也有接近三成的孩子在假期刚开始就把作业全部完成了。网友“医美敷尔佳-”觉得，不做完作业就去玩游戏的时候心里总有一根刺。还有23.8%的网友表示，假期每天都做作业。网友“君啊君-Jun”表示，出去玩妈妈也让她带着当天的作业。

调查还发现，有4.8%的人表示“不做作业”。作为老师的“米一U”感慨道：“这些孩子还知道在飞机上赶作业，我班孩子问他作业呢？说忘了！”网友“今日宝藏”也说：“当课代表催我交作业的时候我才知道，什么？居然还有作业？”

“即使老师不布置，

家长也会布置”

对于学生们飞机上赶作业，网友纷纷调侃，“出来玩迟早都是要还的”“这下全国人民都知道我去玩了，还在上学前一天补的作业”。

那么你见过孩子在哪些地方赶作业呢？数据显示，票数最高的是地铁和公交，各占了57.1%；接着才是高铁和飞机，各占了38.1%；而选择其他的，也占了接近五成。

你认为假期要不要布置作业呢？调查数据显示，超过七成网友认为要布置作业，巩固知识。还有接近两成网友表示，即使老师不布置作业，家长也会布置。网友“柳丁-橙”表示，她家儿子就算作业做完了她也不会浪费飞机上这大好的时间，“这是合理利用一切时间补知识”。

“学生踩点赶作业和

老师加班改作业是两码事”

前有“飞机上所有孩子都在赶作业”，后面就定有“老师节后地铁上批改作业”。据媒体报道，10月8日晚，湖北武汉一名初中老师在地铁上加班，批改学生的国庆节作业。这个作业正是自己在节前给学生布置的。

网友“猫片bot”就在火车上看到一个老师在备课，网友“活蹦乱跳的小清清”也说：“其实老师也在赶紧补改第二天开学要讲的试卷。”有网友调侃“是不是少布置点作业就不用这么辛苦了？”这让不少老师感到无奈。网友“昆山玉碎csw说：“老师难道是喜欢布置作业吗？还不是为了好好教育孩子，这个老师还是认认真真地在批改，而不是画一个‘阅’字就完事，已经很好了，为什么要调侃？”

有网友觉得，学生踩点赶作业和老师加班改作业不能混为一谈。网友“退休给李总养鱼”认为，学生赶作业和老师挤时间改作业完全是两码事，“为什么要赶作业？还不是放假不合理安排时间”。网友“陌上公子是居居”也说：“下班时间依然是老师工作的主场。别给我说分配不好批改作业时间，要是可以，哪个老师不愿意在上班时间就把备课批改作业之类的事情做完啊！”