2020年考研报名今起正式启动 考研热已连年升温

10日起至31日，2020年全国硕士研究生招生考试进入正式报名阶段，考生可在每天9:00—22:00进行网上报名。

10月10日起至31日，2020年全国硕士研究生招生考试进入正式报名阶段，考生可在每天9:00—22:00进行网上报名。近年来，考研热度不减，报名人数不断趋高，专家提醒，考生选择考研与否切不可盲目跟风，应根据自己的实力、专业水平和未来职业规划来综合考量决定。

2020年考研报名正式启动

又到一年考研报名季，根据教育部今年8月发布的《2020年全国硕士研究生招生考试公告》(下称《公告》)，2020年考研网上报名时间为2019年10月10日至10月31日，每天9:00-22:00。

考生需留意的是，根据规定，报名包括网上报名和现场确认两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名，并到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息，同时按规定缴纳报考费。

实际上，正式报名开启之前，在9月24日至27日，不少考生已进行了考研网上预报名，专家解释，考研的预报名与正式报名均有效，考生报名时择其一即可。

“考研预报名并不具有强制性，若考生预报名信息无修改，则无需再进行正式报名；但若预报名所填信息有变动，考生也可在正式报名时修改；若未参加预报名，正式报名同样有效。”海天教育考试研究中心专家吴睿介绍。

同时，吴睿提醒，即便完成了预报名，考生也应在正式报名时，核查填报信息，确定自身条件符合填报院校的要求，同时记住自己的报名序列号。

根据《公告》内容，今年考研初试时间为12月21日至12月22日。复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由招生单位按教育部有关规定自主确定。全部复试工作一般在2020年4月底前完成。

考研报名时，这些要求要注意

根据《公告》要求，应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续；单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续；其他考生(含工商管理、公共管理、旅游管理和工程管理等专业学位考生)应选择工作或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。

根据《规定》，报名期间，考生要准确填写本人所受奖惩情况，特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者，将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。

此外，专家也提醒广大考生，系统生成的报名号也需谨记，如需网上支付报名费的应及时网上支付并确定费用成功扣除。

同时，考生还需留意，报名时只可填报一个招生单位的一个专业。待考试结束，教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后，考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额等信息，并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。

“考研热”连年升温

专家：正视实力，切勿跟风

随着2020年考研报名拉开序幕，“考研热”的话题又再度成为舆论焦点。从数据来看，考研大军的规模近年来不断壮大，名校竞争也变得更为激烈。在此情况下，考生们是否还应坚持考研？选择考研，又该抱以何种心态？

据中国教育在线去年发布的《2019年全国研究生招生调查报告》显示，自2007年以来，硕士研究生招生的每年增长率维持在4%左右。另据教育部数据统计，2018年研究生报考人数达到238万，较2017年增加了37万人，增幅达18.4%。

这一增幅在2019年再度被刷新。统计数据显示，2019年全国考研人数规模达到290万人，比2018年再增52万人，增幅升至21%。

“考研热”为何持续升温，在吴睿看来，一方面是社会对人才要求的门槛越来越高，倒逼学生不得不为了理想的职业选择读研以提高学历；同时，众多非全日制考生也纳入到考研人数中，在数量上也就呈现出人数增长的趋势。

在考研竞争激烈化的现实中，吴睿建议考生，选择考研与否切不可盲目跟风，应根据自己的实力、专业水平和未来工作岗位要求来做决定。而对于决定考研的学生，吴睿则表示：“不可唯名校论，也不可追逐热门城市报考。”

吴睿表示，考生应正视自己实力，优先选择专业，再结合自己考研的动机，理性选择学校和城市。对于即将到来的初试，他建议考生，要利用最后冲刺时间调整心态戒骄戒躁，依据此前的学习进度按部就班安排复习。