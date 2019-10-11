教育部：全国高校创新创业教育专职教师近2.8万人

教育部正推动高校聘请各行业优秀人才担任创新创业教育专兼职教师，目前全国高校创新创业教育专职教师近2.8万人、兼职导师9.3万余人。

10日上午，教育部就高校创新创业教育改革相关情况召开新闻发布会。记者在会上了解到，目前，教育部正推动高校聘请各行业优秀人才担任创新创业教育专兼职教师，目前全国高校创新创业教育专职教师近2.8万人、兼职导师9.3万余人。

2015年5月，国务院办公厅印发了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》，提出完善人才培养质量标准、创新人才培养机制、健全创新创业教育课程体系、改革教学方法和考核方式、强化创新创业实践等一整套任务措施。

如今，4年过去，新创业教育已延伸到课程、教法、实践、教师等人才培养的各重要环节，取得了可观的新突破。

据介绍，截至2018年底，全国高校开设创新创业教育专门课程2.8万余门、上线相关在线课程4100余门。此外，教育部还会同国家发展改革委建设了19个高校双创示范基地，建设了200所深化创新创业教育改革示范高校，并推出了52门创新创业教育精品慕课，会同国务院发展研究中心研制了创新创业教育质量评价体系。

推进创新创业课程改革的过程中，师资结构也得以优化。目前，已推动高校聘请各行业优秀人才担任创新创业教育专兼职教师，目前全国高校创新创业教育专职教师近2.8万人、兼职导师9.3万余人。组建了全国万名优秀创新创业导师人才库，首批入库4492位导师。

创新创业教育是高等教育人才培养改革的重要突破口。据了解，目前各大示范校也开设了2800余门线上线下课程，选课人数近630万人次。今年，188所部属高校、932所地方高校的3.84万个创新实践项目立项，参与学生人数也达到了16.1万，有效提升了大学生的创新创业实践能力。

值得注意的是，自2015年举办中国“互联网+”大学生创新创业大赛以来，学生在赛后成立公司的项目中，近90%是赛后第一年成立，一半左右公司完成融资，19%的项目完成5000万以上融资。实践类项目2018年年收入在5000万以上的占比达到13%，最高项目年收入突破2亿元。