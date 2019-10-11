教育提质助北滘打造软实力品牌

今后北滘将进一步加大投入优质教育资源增量布局，将北滘教育打造成参与区域竞争软实力的新品牌。

10月11日—12日，顺德区北滘镇将迎来广东省教育强镇的复评，自2001年获评为广东省教育强镇，北滘教育事业迎来了飞速发展。

今年财政预算教育支出达9.3亿元，未来几年再投19亿元，新增1.2万个学位……不久前举行的北滘镇第二十三届奖教奖学大会，既充分展示了过去一年不断提升的成绩，又描绘了推进教育高质量发展的新蓝图，让人对北滘教育事业满怀期待。

当前，北滘正向“一流城市、世界北滘”的目标加速蜕变，而教育不仅是民生所系，更是引人聚才，增强区域竞争力关键要素。大量人口的涌入和高层次人才的集聚，对未来教育的优质发展提出更高要求。

为此，今后北滘将进一步加大投入优质教育资源增量布局，同时借助华南师范大学等优质教育资源，以华附北滘学校为代表，打造广佛地区的教育标杆，带动全镇基础教育水平的整体提升，将北滘教育打造成参与区域竞争软实力的新品牌。

教育投入逐年递增推动增量提质

教育事业，民生之大事。作为顺德的经济大镇，一直以来，北滘确保财政资源优先向教育倾斜，连续多年教育财政投入占比不断提高，教育经费逐年递增。今年财政预算教育支出更是达到9.3亿元，形成了财政资金投入优先保障教育发展的长效机制，为教育高质量发展“加足油门”。

其中，北滘还专门安排1亿元竞争性资金用于全面提升全镇中小学校（幼儿园）的办学环境和办学条件。一是推进全镇中小学校“穿衣戴帽”工程，以构建内涵丰富、品位高雅的校园文化为抓手，推进中小学校办学条件和校园环境升级。二是今明两年依次完成中小学空调加装工程、电力线路改造工程。三是开展17所学校83个教学班的智慧课堂建设，并以融合创新为核心，建设北滘镇两所广东省信息化中心学校的智慧校园项目，强化教育信息化对教学改革的服务与支撑。

在充足的教育投入支持下，华附北滘学校初中部、育贤幼儿园等顺利开办，积极挖潜各中小学校（幼儿园）的增容扩班空间，共提供中小学一年级、幼儿园小班公办学位5800个，有效解决北滘市民的入学需求。

作为北滘教育发展的亲历者，莘村中学初三课题班班主任覃敏琴感叹，一直以来，北滘不断加大对教育的投入，为教师发展创设许多平台，作为教师的幸福感和获得感不断增强，为教育发展提供了坚实的后盾。

此外，北滘大力推动教育综合改革，形成了“创品立新”“北中教育联盟”等特色鲜明的教育品牌活动，教育服务创新能力得到提高，教育教学质量显著提升，今年中考、小学质量监测成绩连续两年取得了位居全区十个镇街前列的好成绩。莘村中学、君兰中学分别获区中考优秀奖和进步奖，课改实效得到显现。

人才强镇背后呼唤高质量教育供给

尽管近年来，北滘教育事业的发展已获得长足的进步，但北滘镇镇长王崇曦坦言，不能满足于现状，必须认清当前北滘经济社会对未来教育优质发展的更高要求。

近年来，北滘城市迎来飞速发展，对人口的吸引力也骤增。数据显示，从2015年开始，北滘的户籍人口以年均10%的速度增长。

除了人口的加速聚集外，城市的人口结构也在不断提升。据统计，目前北滘领取德才卡人数共7324人，占全区45.9%，其中产业人才6867人，占全区69.1%。全镇本科以上学历人才数约为8.5万人，硕士研究生约1.13万人，博士研究生约1600人。

随着美的库卡、大疆无人机、碧桂园博智林机器人谷等一大批重点项目落户投产，北滘成为了高层次人才集聚洼地，汇聚了全区近七成的高层次产业人才。

借建镇60周年之际，北滘提出了“一流城市、世界北滘”的新城市发展定位。短期内着力进一步提升教育质量，长期内通过加大投入的长效保障机制，不断满足人民群众尤其是高层次人才日益增强的对优质教育资源需求，也成为北滘重塑城市竞争力重要破题之道。

“北滘虽非一线城市，但具备打造一流城市的条件，教育是亟需提升的突破口。”北滘镇委书记张新杰表示，将通过对教育事业的优化布局，营造良好的社会教育氛围，打造北滘软实力的新品牌。

引入高端资源合作举办国际高中

推动教育高质量发展，北滘蓝图已经清晰。在当天的北滘镇奖教奖学大会上，王崇曦透露，未来三年将再投入约19亿元，全面落实校（园）舍建设计划，加快推进21所学校（幼儿园）新建改建扩建工程，包括新建华附北滘学校初中部、群力小学（博智林机器人谷配套学校）、扩建北滘中学、坤洲小学、小区配建凤起兰庭幼儿园、改建三洪奇新幼儿园等一大批工程项目。

针对社会发展对特色、个性的优质多元教育需求，北滘还计划引入高端品牌办学机构，合作举办国际高中。此外，以建设“广东省学前教育改革发展实验区”为契机，北滘将加快扩大公益普惠性幼儿园教育资源供给。明年计划新增5所公益普惠性幼儿园，不断满足市民对优质公办学前教育资源的需求。根据规划，预计未来3年，全镇将增加各学段学位12530个。

在加大投入优质教育资源增量布局的同时，北滘还将加大力度树品牌。

在初中阶段，将大力实施“壮腰”工程。借助华南师范大学龙头教育资源，积极汲取华附序列学校高水平的办学基因，全力将华附北滘学校打造成广佛地区的教育标杆，并辐射带动全镇基础教育水平的整体提升。发挥君兰中学办学优势和品牌影响力，将其打造为顺德区的品牌初中。

对于镇内的老牌名校北滘中学，将以其60周年校庆为契机，北滘计划投入1.2亿元支持北滘中学扩建工程，拓展北滘中学发力提升空间；深化北滘中学教育发展联盟建设，继续办好科技创新班，加大拔尖学生的培养力度。

“希望通过努力，营造全社会重视教育、支持教育、发展教育的氛围，让我们的学生有优越感，让群众有幸福感，让教师有成就感。”对于北滘教育的未来，张新杰如是期待。

聚焦

产业大镇擦亮“智造”

特色教育品牌

不久前，北滘承德小学学生杜梓晴凭借《一种便于快速逃生的隐形防盗网》，在全国3000多件参赛作品中脱颖而出，获得第十五届宋庆龄少年儿童发明奖金奖。而此前她还斩获了全国青少年科技创新一等奖等国家、省级发明奖项。

这只是北滘特色教育成果的其中一个典型。作为顺德的产业大镇，乘着近年来美的、碧桂园等镇内企业加速往智能制造转型的东风，北滘大力开展创客、机器人、电脑制作课程，学生创新能力和动手实践能力突出。今年以来，国家级、省级等各级竞赛奖项达150多项，位居全区十个镇街位列前茅。

今后，北滘计划利用镇内的美的全球创新中心、广东工业设计城、碧桂园机器人谷、佛山青少宫北滘宫等本土教育阵地资源，开展镇情教育，促进学生德智体美劳全面发展。同时也在筹建自然科学馆和教育农庄，让广大学子更早更好地学习自然现象科普知识，激发全镇学子的探究精神。

此外，北滘还将重点推广创新创客教育，以培养适应社会未来发展的创新型人才为导向，进一步推进学生信息技术应用能力、创新能力和动手实践能力的培养，利用工业设计特色资源平台，推动学生发明、创客作品的应用转化。

华附北滘学校校长谢新道认为，北滘虽然是个小镇，但这个小镇在中国不一般，拥有美的、碧桂园两家世界500强以及大疆等全球科技先锋企业，厚重科技文化资源为学校打造“科技与诗意”为主题的特色教育提供了肥沃的土壤。