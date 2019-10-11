美术统考时间提前，如何备考？

美术统考时间和高考报名时间提前了，对目前正在紧张备考的考生来说，应该如何调整策略来应对？

“十一”前，广东省教育考试院发布了《2020年广东省普通高考报名考试安排》，其中变化最大的当属美术统考时间和高考报名时间较往年至少提前了一个月以上。随着考试时间提前，高考报名时间也整整向前提了一个月。业内人士表示，这个消息对于评卷专家来说是意料之中的，因为明年春节在1月，评卷工作需要在春节前完成并且公布成绩，那么考试时间就必须提前。不过，对于考生而言，较2019年提前40多天还是有些意外。对目前正在紧张备考的考生来说，如何调整策略来应对，值得关注。

高考“日语现象”

正在影响广东美术高考

2019年，广东省美术高考出现了一个新现象，即与上年相比，在录取综合分相同的情况下，排位发生了显著变化，最大错位达到4000名，平均也接近3000名。秦朝晖表示，究其原因，是近几年来越来越多的艺术类考生在选择外语种类时，改学了日语，由于日语与汉语同属东方语系，相对容易入门，且作为小语种，命题难度比英语要小很多，因此即使是高三临时突击日语的学生也能够取得比考英语要高出50分以上的成绩，从而推高了考生的整体文化分和综合分。据了解，在2020年高考中，将会有更多的考生选择日语，可以预计2020年美术高考的排位还将被推高。

时间提前对广东美术考生有利

回顾广东美术高考发展历程，广东美术统考的前身——联考始于1996年，到2007年前后，广东美术高考经历第一波改革，从2018年开始，广东美术高考开启第二次系统改革，主要表现也有四方面：一、推行计算机辅助阅卷；二、统考考点下放到各地区；三、录取合并各本科批次或专科批次；四、统考录取推行平行志愿等。这些调整措施与全国高考制度的深化改革离不开。广州树华美术培训中心校长秦朝晖表示，广东省适当调整报名和考试时间是大势所趋，一方面因为全国大部分省市的美术统考时间都在12月，向主流靠拢，另一方面省统考考点已经下放到地方，为统考时间的提前创造了空间条件。

从全国来看，经过近几年的改革，我国的美术高考制度越来越科学、明确，主要表现为综合性院校依据省统考成绩录取，专业艺术院校依据其校考成绩录取。而就广东来看，虽然省统考已经做了一系列的改革，但仍有几个突出的环节值得商榷：首要是考试形式以画照片为主，导致高中阶段的专业训练不再开设美术教育应有的写生课程，而速写考试的内容偏难、时间又偏短导致考生训练时死记硬背。这两点都不利于美术考生的专业长远发展。自统考时间确定为12月1日之后，诸多考生表现得异常紧张。秦朝晖表示，省统考是省级考试，不存在省与省之间的竞争，统考时间提前并不会影响来年的专业考试成绩和相应录取，因考试时间对每个考生而言是公平的，无非是今年的考试呈现出来的整体水平没有往年那么高而已。

统考提前对广东美术考生反而有利：首先，统考时间提前，对只打算参加统考、不参加校考的考生而言，比往年至少多了两个月的文化学习时间，对后续的文化学习有利；其次，对打算进一步参加校考的考生而言，比往年至少多了一个月的专业学习时间，对后续的校考有利。校考是由专业艺术院校组织的考试，录取时基本上不划分省计划，省际之间的考生存在竞争，往年广东统考时间较晚，结束时部分单考院校都开展考试了，在没有充分准备的情况下，考试肯定吃亏。以2019年为例，广东省统考时间是1月13日，而天津美术学院在全国是1月25日开考，广东考生的备考时间很短，考取的学生也寥寥无几。

运用“速写拉分、色彩提分、素描保分”的备考策略最有效

根据广东省教育考试院8月份公布的2020年广东省美术统考大纲，考试科目依然是素描、色彩、速写三科，每科100分，所占比重一样，但相比考试时间，考30分钟的速写与考3小时的素描或色彩的分值分量就不一样了。秦朝晖表示，在接下来不到50天的训练时间里，考生如何分配训练时间，还是有策略技巧的，例如速写考试比较容易拉分，色彩考试比较容易提分，二者可以多下点功夫，而素描是个长期基础训练，提分较慢，应以保分为主。如果考生“速写拉分、色彩提分、素描保分”的策略运用得当，就可以做到备考功效的最大化。这次调整与往年的考试时间相差较大，培训计划必须进行较大幅度的调整，才能完成备考培训。

事实上，每年进入考前培训季，大部分考生是在开学后（9月份）进入各美术培训机构参加培训。往年整个培训期有四个多月，而今年相当于缩短了四分之一的时间。目前已进入十月份，按常规计划执行，某些科目（例如素描头像、色彩）的培训时间实在是太短了，显然是不足以应对联考，部分考生也因此产生焦虑。那么在培训时间缩短的情况下，如何积极应对今年的统考呢？“广东省艺考测评研究中心”的专家们提出几点建议：

1.浓缩集训时间。目前离统考不足两个月，必须把需要三个月完成的培训计划浓缩在这个时段内完成。每一天适当增加练习时间是必不可少的，并且在十月中旬就必须全面开始进行高密度、高强度的培训。

2.抓好基础。统考的目的，就是考核学生的美术基础能力是否达到进入高校要求，历年统考的考试大纲已经阐述得很清晰。因此在这么短的训练时间内，最有效的方法就是把统考三个科目的基础能力牢牢捉住夯实。千万不要在追求某种绘画风格上浪费时间，以免因小失大。

3.必须明确针对方向。“知己知彼百战不殆”，这个道理大家都懂，但具体到实际上还是有很多培训机构做得不够到位。每个学生都有他天生的特质，特别是美术科目的学习，所出现的问题都各有差异。找到每个学生各阶段的问题所在，及时查漏补缺，进行有针对性的培训指导，才能持续有效地提高成绩。

“广东省艺考测评研究中心”专家表示，考题内容的变化是每一年都会有的，但也一定会控制在统考考核目标的范围内。今年考试时间相应的提前，预计在考题难度方面会有适当的调整。在素描科的考试考题方面，以往多年采用头像，今年是否会采用静物也在研究之中。只要是考核目标范围之内的考题都有可能会采用。千万不要把精力放在猜题、押题等投机取巧的方向上，以免浪费宝贵的备考时间。

2019届统考已经三科全面采用电脑辅助评卷。为配合新的评分工作顺利进行，考试院组织了省内多所高校的专业老师和专家进行评卷工作，工作人数也相应增多。在提高了评卷的客观性和公平公正性的同时，也提高了工作效率。根据部分联考考生和评卷老师反映，在往年，考试用的画纸质量不稳定对试卷扫描工作也造成了一定的影响。这个问题相关专家已经提出综合性意见，努力在今年联考解决这个问题。