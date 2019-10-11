2019广东中小学教师金融素养培训工作坊在穗举办

10月10日，20余名来自广州、东莞、珠海、惠州等地中小学校的一线教师，参加“2019广东中小学教师金融素养培训工作坊”。

10月10日，20余名来自广州、东莞、珠海、惠州等地中小学校的一线教师来到恒生银行（中国）有限公司（“恒生中国”）广州分行，参加“2019广东中小学教师金融素养培训工作坊”。来自恒生中国不同部门的多位志愿者，分别就进一步扩大金融业对外开放的宏观环境下，金融银行业的发展趋势、当前经济周期下的投资策略、信用与贷款等大众普遍关心的话题为参会老师们进行了深入浅出的分享。到场的教师均十分关注财商教育，部分还在学校中负责教授理财生活相关课程，而在场志愿者也是曾走进学校讲授金融课程的老师。两方老师深入探讨与学生们切身相关的热点问题，藉此机会“切磋”了金融知识的课堂教学方法。通过这场高质量的培训工作坊，恒生中国希望帮助教师更深入了解金融市场的现状，与学校、教师共同协作，提升青少年的金融素养。

本次工作坊的一个重点话题是“诚信”，这也是现今青少年金融生活的热点问题。恒生中国的志愿者围绕“信用”话题进行了深入剖析，以鲜活的例子阐释了信用对个人理财乃至职业生涯的重要影响，并剖析了近期校园贷、学生消费贷等真实案例，呼吁一线教育工作者及社会各界能够共同关注中国青少年金融素养的全面提升。

此外，在恒生中国志愿者的带领下，教师们还参观了广州分行行所以及各职能部门，体会恒生“优质服务”方方面面的细节。参会的教师们表示，恒生银行专业人士的金融素养培训有专业性、时效性、针对性，对他们在学校进一步开展金融素养课程大有裨益，同时也丰富了校内金融素养课程教育的内容和方法，受益匪浅。

据介绍，恒生中国青少年金融素养提升计划是由恒生中国携手非营利教育机构青年成就开展。除教师培训工作坊外，项目还走进不同学校展开理财课堂、职业见习日、金融素养讲座、金融理财大赛等一系列针对青少年的丰富活动。自2016年起，该计划已连续四年走进全国6个城市的19所高中，恒生中国为超过3600名中学教师和学生带来多项金融素养创新实践课程。 “恒生中国青少年金融素养提升计划”连续三年获得中国银行业协会颁发的“最佳社会责任实践案例奖”。

恒生中国副董事长兼行长宋跃升表示：“恒生中国携手青年成就连续四年开展青少年金融素养公益教育项目，在为青少年搭建衔接校内与校外金融素养学习实践平台的同时，我们更重视培养学生良好的品格，树立健康的财富观，其中诚信是最重要的金融素养。我们鼓励恒生中国员工志愿者积极参与该项目，把自己的金融专业实践与青少年金融素养教育相融合，为金融公益教育注入新的内涵。”