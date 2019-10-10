广东轻工职业技术学院：一以贯之推进“四个一”课程思政改革，持续强化“主渠道”育人

在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，广东轻工职业技术学院（以下简称“广轻”）举办“礼赞祖国、奋进新时代书画摄影展暨课程思政成果展”。

礼赞祖国、奋进新时代书画摄影展暨课程思政成果展

南方网讯（通讯员黄华 林怡如）在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，广东轻工职业技术学院（以下简称“广轻”）举办“礼赞祖国、奋进新时代书画摄影展暨课程思政成果展”，集中展示了广轻近两年来围绕立德树人根本任务，推进“课程思政”改革，发挥课堂育人主渠道作用的突出成果。

广轻在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，坚持贯彻落实习近平总书记在全国高校思想政治工作会议、全国教育大会上的重要讲话精神，围绕“为党育人、为国育才”目标，着力解决高校思想政治工作提升的关键问题，一以贯之将思想政治教育元素全面融入专业课程，持续推进“课程思政”改革，打造一批品牌在线课程、一批品牌课程教学标准、一批品牌优质课堂、一批品牌教学名师，完善全员过程全方位“三全育人”体系。

紧抓立德树人根本任务

2016年启动“课程思政”改革以来，广轻始终紧扣立德树人根本任务，把好“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的根本方向，一以贯之推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。按照“方向准、步子稳、内容实”的改革理念，把专业课程纳入思想政治教育主渠道中来，育德育心育才相结合，共筑学生思想成长“同心圆”。在主题教育中，广轻针对调查研究中发现的“课程思政”改革难点痛点问题，专门成立“思政协同创新研究中心”，党委宣传部、马克思主义学院、教务处、各二级学院“齐步走”，思政课教师和专业课教师“共同讲”，进一步提高工作协同性，扩大“课程思政”改革覆盖面，把立德树人根本任务抓得更细更实。

广轻党委书记杜安国为2019级新生讲授思政课

率先建成优质在线课程

为加快推进“课程思政”改革，2017年，广轻制定实施了《关于启动“课程思政”改革试点的实施办法（试行）》，并在学校第三次党代会中明确了“四个一课程思政工程”，遴选一个专业群、一个专业、一批课程、一批教师先行试点改革。2018年3月开始，各二级学院通过遴选试点专业、试点课程，充分利用“轻工教育在线”信息化教学平台，培育建成了《中国传统园林手绘基础》《新能源应用技术》《策划文案》等第一批10项“课程思政”精品在线开放课程，每个课程项目给予8000元经费支持。优质课程的建成为深入推进“课程思政”在专业课程的全覆盖积累了丰富的实践经验。

广轻将“课程思政”改革理念融入教师培训体系

着力培育课程思政名师

“育人先育己”，推进“课程思政”改革，要高度重视教师的关键地位和作用，瞄准发力点。广轻将“课程思政”改革理念融入教师培训体系，不断提升教师队伍的思想政治素质和教育教学水平。2017年11月，广轻组织两批共100名教师前往北京参加培训，重点学习了“多维、立体、全过程构建思政育人模式”。2018年3月，广轻召开了“课程思政”推进暨培训会，邀请北京联合大学到学校交流分享“课程思政”改革经验，指导专业教师开展“课程思政”改革。广轻还组织开展“课程思政”说课比赛、示范教学公开课，通过思政课教师“结对子”一对一指导、建立名师工作室等路径，提高专业课教师深入提炼专业课程思政元素的实践能力和传授能力。

推进“课程思政”融入人才培养方案和课程标准

课程思政融入培养方案

课程改革最终要依靠人才培养方案的优化来实现。广轻分别于2017年、2018年、2019年进行了全校各专业人才培养方案的修订和完善，推进“课程思政”融入人才培养方案和课程标准。在人才培养方案中，设置具有课程思政化特色的专业课程，将红色文化元素、国学文化元素、中国古代哲学元素、道德文化元素、爱国文化元素等思想政治教育资源要素充分融入到专业课程教学内容和教学标准。明晰的人才培养路线图充分保障了“课程思政”改革的顺利推进，有效发挥课堂教学在思想政治工作主渠道作用，实现专业课程和思政课程的协同育人的育人功能。

广轻党委书记杜安国表示，一以贯之推进“四个一”课程思政改革是学校人才培养模式改革和课堂革命的核心内容，推动“课程思政”与“思政课程”同频共振、同向同行，各门课程“守好一段渠，种好责任田”，“主渠道”育人得到持续强化，铸魂育人根基更加扎实。广轻将结合主题教育契机，出台《思政品牌引领三年行动计划（2019-2021）》，进一步优化思政课程、课程思政、泛在思政协同并进的思政工作体系，提高思政工作质量，培养更多高素质的社会主义建设者和接班人。