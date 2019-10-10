齐聚新华，共赢未来—教培机构运营诊断私董会圆满落幕！

2019年9月28日，《华星闪亮》栏目组、腾讯视频、100多位教培机构校长、等齐聚广东省新华发行集团，参加由小能校广东运营中心主办的《教培机构运营诊断私董会》。

南方网讯（记者/陈伟峰）2019年9月28日，《华星闪亮》栏目组、腾讯视频、100多位教培机构校长、等齐聚广东省新华发行集团，参加由小能校广东运营中心主办的《教培机构运营诊断私董会》。此次会议反响热烈，干货满满，促进了教培行业间的互通与交流。

新华教育培训联盟的成立搭建了教培机构间的桥梁，极大的促进了行业间的沟通与交流，加强了资源互通和共享，并将定期举办校长交流会，在腾讯视频、新华书店公众号网站、及各类官方媒体等进行机构品牌宣传。

会上，小能校广东运营中心和华星闪亮栏目组达成战略合作，《华星闪亮》节目旨在打造为教培机构和少儿展示的大舞台，该栏目将在广东少儿频道和腾讯视频播出。在座的校长对该栏目的制作及播出寄予殷切地期待！

此次私董会，广东新华书店教育培训中心总经理张文洲、小能校广东运营中心市场总监王志腾、华兴教育产业研究院院长王震、乐创坊教育创始人兼CEO陈昕、全优加早教合伙人陈晓洪等分别和在座的校长、媒体分享了经验，大家在圆桌论坛上各抒己见，分享教培行业干货，解答各位校长的问题，赢得了大家的一致好评！

圆桌论坛上，主讲嘉宾来自《华星闪亮》的栏目总监孙璐、《小能校》的熊总、全优加早教合伙人陈晓洪和乐创坊教育创始人兼CEO陈昕（从左至右）精彩分享。