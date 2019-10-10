广东已建成全国最大技工教育体系

10月8日，广东省召开第45届世界技能大赛总结表彰大会暨备战第46届世界技能大赛启动会，对参赛的选手、专家和教练，以及为参赛工作辛勤付出的集体和个人表示祝贺和感谢。

移动机器人项目终结韩国“五连冠”、综合机械与自动化项目终结巴西“三连冠”、混凝土建筑项目首次参赛即获金牌……在第45届世界技能大赛(以下简称“世赛”)中，广东选手取得了金牌数与获奖数的双突破。10月8日，广东省召开第45届世界技能大赛总结表彰大会暨备战第46届世界技能大赛启动会，对参赛的选手、专家和教练，以及为参赛工作辛勤付出的集体和个人表示祝贺和感谢。

5次参赛

广东累计获15金居全国首位

世界技能大赛是当今世界地位最高、规模最大、影响力最大的职业技能赛事，被誉为“世界技能奥林匹克”。在第45届世界技能大赛上，中国代表团取得了16金14银5铜17个优胜奖的优异成绩，再次荣获金牌榜、奖牌榜、团体总分第一。其中，广东省选手再次表现出色，获得8金3银1铜8个优胜奖，参赛项目和选手全部获奖，金牌数比上届增加3枚，占全国一半，金牌数和奖牌数均居全国第一。

从获奖项目看，广东选手斩获金牌的8个项目，既有相对传统的混凝土建筑、砌筑、时装技术，也有更具现代产业特色的数控铣、数控车，以及更紧贴智能化趋势的综合机械与自动化、制造团队挑战赛、移动机器人等项目。其中综合机械与自动化项目选手郑玉辉力挫劲旅巴西队，中断巴西的“三连冠”，移动机器人项目选手胡耿军，终结了韩国的“五连冠”，为中国队实现该项目金牌零的突破。

自2011年中国首次亮相世赛，今年已是第五次参加，广东省的技能“新工匠”们5次参赛累计赢得15金、10银、12铜和21个优胜奖，交出了一份耀眼的成绩单，金牌总数居全国首位。世赛项目与社会经济发展紧密关联，并结合企业生产技术制定比赛标准。广东多年来的优秀赛果一方面直接反映出在高技能人才队伍建设上一系列举措的行之有效，另一方面亦说明广东在推动经济高质量发展的过程中，相关产业技术发展水平在全国乃至世界范围内已相对领先。

技能人才过千万

值得注意的是，今年世赛广东省获奖的20个项目中，有18个项目的选手来自技工院校，其培养高技能人才的能力得到印证。据介绍，目前广东省已基本建成全国最大的技工教育体系，全省有156所技工院校，其中技师学院36所，在校生54.2万人，约占全国的1/6，其中高技能人才比例超过50%，技能人才总量达1220万人，其中高技能人才383万人，均居全国第一。

另一方面，全省技工院校高级工班以上在校生占总数的51%，高出全国13个百分点。建成国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室各34个，均居全国首位。全省技工院校共有341个专业，涵盖20个主要行业，其中绝大部分面向现代产业，已基本建立产教融合、校企合作的办学制度。

数据显示，技工院校与150多家大型骨干企业全面对接，与500家企业、行业协会建立校企联盟，为36个工业园区培养培训技能人才超过10万人，85家世界500强企业与广东省技工院校深度合作。据统计，广东技工院校毕业生就业率连年保持在98%以上，有些专业就业率达到100%，部分高技能人才转正后，平均月薪超万元，技工院校正成为高技能人才的孵化器。

此外，为聚焦服务产业发展，突出创新引领，弘扬工匠精神，广东省已构建了以加强高技能人才队伍建设若干意见为核心的“1+N”技能人才政策体系，进一步聚焦粤港澳大湾区建设，创新技能人才政策；聚焦现代产业体系建设扩大技能人才有效供给；聚焦乡村振兴发展实施技能惠民工程，部署实施“粤菜师傅”、南粤家政、技能精准扶贫等工程……世赛摘金夺银的背后，一支适应现代产业体系发展要求、数量充足、结构优良、技艺精湛的“南粤工匠”队伍正逐步形成。