省教育厅晒70年“成绩单”

10月7日，广东省教育厅在官方微信发布“数字看广东教育70年历程”，全方面展示广东教育在新中国成立70年以来的发展。

近日，广东省教育厅在官方微信发布“数字看广东教育70年历程”，全方面展示广东教育在新中国成立70年以来的发展。省教育厅称，广东各级党委政府重视教育发展，加大教育投入，改善办学条件，使广东教育水平不断提高，教育规模持续扩大，取得了跨越式发展，为国家建设提供了有力的人才支撑和智力支持。数据显示，2018/2019学年，全省共有各级各类学校3.5万所，在校学生2360万人，专任教师144万人，全省教育强县覆盖率100%，教育现代化先进县覆盖率达95.3%。其中，教师数量、普通高中数、教育年投入等多项指标居全国首位。

学前教育:毛入园率达112.5%

70年来，幼儿园数从1952年的602所增加到2018年的1.9万所，增长30倍。在园幼儿数从3.5万人增长到449万人，增长近130倍，人数排全国第一位。2018年，学前教育毛入园率已达到112.5%，普惠性幼儿园在园幼儿覆盖率达75.8%。

义务教育：学校数和人数全国第二

1996年，广东在全国率先普及九年义务教育，义务教育学龄儿童基本保障100%入学。仅有短短10年时间，走过了西方国家近百年的义务教育普及之路。2001年，率先实施义务教育两免一补政策，2008年，免除义务教育课本费、学杂费，实现全省城乡免费义务教育，比全国提早半年实现全覆盖。2016年，全省所有县区都通过了义务教育发展基本均衡县评估认定，实现历史性跨越。如今，全省均衡布局义务教育学校1.4万所，在校生1361万人，学校数和人数全国第二。

普高:1013所学校数量全国第一

在巩固1996年普及九年义务教育成果的基础上，广东加快普及高中阶段教育。1996年，广东高中阶段毛入学率仅有37.1%，如今已达96.7%；在校生人数从125万人增加到325万人。2018年，广东省高中阶段教育学校1619所，包括普通高中1013所，中职学校444所和技工学校162所。其中，普通高中数全国第一。

高等教育：毛入学率42.3%

1952年，广东高校仅有12所，在校生仅1万人。1977年恢复高考后，广东54万考生参加高考，录取不到9000人；1999年，开始实施高等教育扩招政策，高等教育规模快速发展，广东高校从50所快速增加到154所，排名攀升至全国第2，高等教育在校规模296万人，排全国第2。毛入学率从1995年的6.59%攀升至42.43%，目标在2020年达到50%以上。

教育投入：连续25年居全国首位

70年来，广东教师队伍不断壮大，为人才培养夯实基础。新中国成立之初，全省教育总投入不足0.1亿元，改革开放初期全省教育总投入增加到近3亿元，1993年达89.01亿元，首次位居全国首位。2018年踏上4000亿元新台阶，达到4268.43亿元，连续25年居全国首位。