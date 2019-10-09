第四届全国学生“学宪法 讲宪法”活动广东省决赛举行

10月9日，第四届全国学生“学宪法 讲宪法”活动广东省决赛在广东外语外贸大学大学城校区举行。

比赛现场

南方网讯（全媒体记者/杨智明）10月9日，第四届全国学生“学宪法 讲宪法”活动广东省决赛在广东外语外贸大学大学城校区八角楼会议厅开赛。本届活动由广东省教育厅主办，广东外语外贸大学承办。

广东省教育厅副巡视员邱克楠在致辞中介绍说，为推进教育系统学习宪法，教育部全国教育普法领导小组办公室从2016年起，坚持开展全国学生“学宪法讲宪法”活动，广东省也从当年开始举办全省学生“学宪法讲宪法”活动，到今年已是第四次举办活动。

广东外语外贸大学副校长何传添代表承办单位表示广外愿充分发挥法学学科实力和优势，同全省各级各类学校一道，在校园和社会营造学习宪法、宣讲宪法、尊崇宪法的良好氛围。

据悉，本届全国学生“学宪法 讲宪法”活动广东省决赛共分为演讲比赛和知识竞赛两个部分，演讲比赛分为主题演讲和命题演讲两个环节，知识竞赛分为笔试和现场竞答两个环节，演讲比赛和知识竞赛各有小学、初中、高中、大学四组32名选手进入决赛。其中，9号的比赛是高中组和大学组的演讲比赛，选手们通过主题演讲和命题演讲。

大学城各高校、广州大学附属中小学、番禺区穗石小学的师生代表在现场观看了比赛，他们纷纷表示，选手们演讲亮点纷呈，自己受益匪浅。