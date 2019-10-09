多措并举提升人力资源人员培养水平

随着社会经济发展和人才竞争加剧，作为为用人单位提供招聘、绩效、薪酬等业务支持的人力资源工作人员，正发挥着日益重要的作用。

随着社会经济发展和人才竞争加剧，作为为用人单位提供招聘、绩效、薪酬等业务支持的人力资源工作人员，正发挥着日益重要的作用。虽然人力资源工作人员日益受到市场重视，但从业人员的专业程度还有待提高。成人教育机构——尚德机构拥有一支专业人力资源专业教学团队，他们在传授知识、助力学员通过考试的同时，还为学员提供了很多学以致用的实操性内容。

据介绍，为助力学员学以致用，尚德机构在课程中还增加了很多实用性模块，如面试类内容，根据学员的不同职业高度各有侧重。基础面试包括了经典提问方式、面试技巧、EAP员工援助计划、人脉养成拓展等；中级面试包括了人格解析、投射测验的理解与运用、评价中心测评基数等。除此，根据学员不同职业高度还提供了其他实用性内容，比如对初入职场学员，侧重劳动法方面，对公司高层或是自主创业学员，会教授如何打造企业文化和绩效制度、如何设计薪酬体系激励员工等方面内容。

通过加大科技投入，尚德机构让技术为教育赋能，使学习变得更加便捷和高效。通过人工智能技术，尚德机构为学员输出量身定制、最短的学习路径；在理想情况下，可以为学员节约60%-70%的时间。针对成人学习“工作家庭两头忙”的痛点，尚德机构推出了数十款小程序，填补了学员碎片化时间，让学员以游戏方式进行刷题，提高了学习兴趣。

通过这些努力，尚德机构的人力资源管理专业教学工作取得良好效果。针对该项目中部分地区数万多学员开展的两次线上考前集训营活动中，分别取得了5周刷题超过1200万题和5周刷题超过1800万题的刷题量；学员们投入到直播和重播的学习时间也都直线上升，为后面取得好的通过率打下了坚实基础。