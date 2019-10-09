@优秀中职生，国家奖学金来了，每人每年6k

由中央财政出资，设立中职国家奖学金，用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校生中特别优秀的学生。每年奖励2万名学生，奖励标准为每生每年6000元。

日前，教育部、人社部和财政部三部门联合印发《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》（下称“办法”）。《办法》表示，将由中央财政出资，设立中职国家奖学金，用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校生中特别优秀的学生。每年奖励2万名学生，奖励标准为每生每年6000元。

这一奖学金每年评审一次，全日制二年级及以上中职学生可以申请。

《办法》对申请学生的成绩表现提出要求：学习成绩排名要求位于年级同一专业前5%（含5%）。如果学习成绩排名位于年级同一专业排名未进入5%，但达到前30%（含30%）且在道德风尚、专业技能、社会实践、创新能力、综合素质等方面表现特别突出的，也可以申请这一奖学金。不过，学习成绩排名未进入30%的，不具备申请资格。

这一“表现特别突出”包括学生在职业技能竞赛或专业技能竞赛方面取得显着成绩。例如在世界技能大赛取得优胜奖以上和入围世界技能大赛中国集训队及国际性职业技能竞赛获前8名，在中国技能大赛等全国性或省级职业技能竞赛获得优秀名次（一类职业技能大赛前20名、二类职业技能竞赛前15名）。在全国职业院校技能大赛等专业技能竞赛获得三等奖及以上奖励，省级选拔赛获得二等奖及以上奖励。

同时，学生在在创新发明方面取得显着成绩，科研成果获得省、部级以上奖励或获得通过专家鉴定的国家专利（不包括实用新型专利、外观设计专利），也可列入考量对象。