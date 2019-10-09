“东莞专项”研究生成企业眼中香饽饽 释放哪些信号？

近日，东莞市名校研究生培育发展中心、电子科技大学研究生院、电子科技大学广东电子信息工程研究院等，共同举行2019级“东莞专项”研究生开班仪式。

近日，东莞市名校研究生培育发展中心、电子科技大学研究生院、电子科技大学广东电子信息工程研究院等，共同举行2019级“东莞专项”研究生开班仪式。在校企联合培养双选会上，“东莞专项”研究生大受欢迎，各机构和企业纷纷对人才展开“争夺”。

当天，中国散裂中子源、松山湖材料实验室、中国电信东莞分公司、安达自动化、赛微微电子等超过60家东莞科研机构和企业，带着230个岗位，现场争抢65名“东莞专项”研究生。很多研究生在活动前就被企业看中，并在双选会现场被“秒抢”。意犹未尽的东莞企业，继续在其后的校企项目技术对接会短期专业实践项目中招才引智。

“东莞专项”研究生受追捧，释放哪些信号？

【信号一】

东莞对名校研究生的吸引力不断提升

东莞市委市政府2017年启动了东莞市研究生联合培养（实践）专项工作，并发起成立了东莞市名校研究生培育发展中心（下称“研究生中心”）。

为加强招才引智的针对性，研究生中心建立了“项目人才需求库”，目前征集了全市254个企业、485个项目，共2771个研究生岗位需求。在此基础上，研究生中心以项目为牵引，“学校+企业双导师”为抓手，推进东莞企业对接国内外高校院所，推动校企开展研究生联合培养（实践）。

2017年以来，全市共有150家企业或机构引进了1171名研究生，其中博士211人、硕士916人，来自北京大学、中山大学、香港科技大学等国内外88所高校。2018级首批“东莞专项”研究生只有10多人，而2019级第二批增至65人。种种数据表明，东莞对名校研究生的吸引力正不断提升。

【信号二】

精准引才实现多方共赢

电子科技大学研究生院副院长兰中文表示，电子信息是东莞的支柱产业，与电子科大的专业相关性强。东莞正在建设创新型示范城市，对人才，特别是电子信息方面的人才有很大的需求。设立“东莞专项”是学校践行分类培养、服务需求、提高办学质量的重要举措，鼓励学生把论文写在产品上。

2019级“东莞专项”65名研究生，包括电子与通信工程、机械工程、控制工程、光学工程等东莞市企业人才短缺的专业。多名企业负责人表示，“东莞专项”研究生，就像是为东莞私人定制人才，为东莞企业转型升级提供精准而有力的人才支撑。

电子科技大学广东电子信息工程研究院副院长梁勇表示，“东莞专项”经过不到三年的发展，已聚集了一批有质量的联合培养企业，一批优秀的学校和企业导师，2018级研究生已进入东莞联合培养企业开始为期二年的实践。通过这种创新模式，企业能够发现优秀的人才，同学们能够找到发展的平台。

【信号三】

东莞将进一步强化研究生人才供给

东莞市电子计算中心（市名校研究生培育发展中心）主任王洁表示，电子科技大学是第一家与东莞开展研究生联合培养的双一流A类高校。“东莞专项”的成功实施，为东莞创新驱动发展提供了人才支撑，受到企业的一致好评。

今后，研究生中心还将联合广东省教育厅，于10月底推进首批100个专业实践研究生与企业对接，推动2020年3月联合培养200个研究生与东莞企业双选，计划2021年在莞联合培养超过一年的研究生规模达到500个，最大限度满足东莞企业研发梯队建设对人才的需求。同时，研究生中心继续落实研究生联合培养（实践）政策，给予参与该专项工作的东莞企业相关的扶持与优惠。通过这些措施，使企业对研究生中心工作成效有实实在在的获得感，也为东莞培养和引进更多高层次高质量的人才贡献一份力量。

【现身说法】

首批“东莞专项”研究生李键辰：企业更看重实践能力

李键辰是电子科技大学机械工程专业研究生，浓眉大眼、阳光帅气。为了报考“东莞专项”，他们在一年内修满了其他学生两年的学分。李键辰说：“华为、oppo、vivo等行业龙头企业，都在这里。我们对东莞充满了好奇。”

20多天前，李键辰第一次从成都来到东莞，坐上出租车，就和司机聊起华为。司机告诉他，松山湖的华为欧洲小镇，环境优美，房子盖得像宫殿。

东莞市政府、电子科技大学广东电子信息工程研究院一起，梳理出有人才需求的企业，由研究生挑选。研究生们再到企业面试。通过“双选”，李键辰和3位同学来到生益电子，开始为期2年的实训。学校和企业都有导师辅导他们。

在公司研发中心，李键辰辅助研究高端新型电路板，主要负责孔的质量改善和创新设计。拿起手机，李键辰比划着介绍：“一个手掌大小的电路板，有几千个接孔。孔的质量直接影响元器件焊接后板材的使用效果。虽然每百万个孔可能出现一个误差，但对于几万个密集孔的高端电路板来说一个孔做错了，产品就算失败。要不断进行孔加工工艺的改进、流程的优化以及设计的创新。

这种实践经验，比书本学习更直观实用。李键辰说，将来找工作时，企业也会更看重实践能力。

为支持学生来莞实践，东莞出台大量保障措施。李键辰每年8千元的学费，由政府和企业全额保障。企业还给他发放每月4500元的实习工资，加班另有加班费。下班后，步行几分钟，就能回到人才公寓，有阳台和厨房，生活设施齐备。

谈到两年后的去留，李键辰说：“去的原因没啥，但留下的原因很多。”如果在两年实践中，能够找到适合自己研究和长远发展的某个领域，就会更倾向于留在东莞。