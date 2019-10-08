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新职业折射哪些发展信号？

2019-10-08 08:35 来源：新华网 舒静、叶昊鸣、宋佳
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　　超过100万名数字化管理师，10万名电子竞技职业选手，越来越多的收纳整理师、旅拍师、博主……

　　国家统计局近日发布数据显示，1至8月份全国城镇新增就业984万人，完成全年计划的89.5%。其中，新职业对新增就业的贡献率不可忽视。

　　这些吸纳就业能力惊人的新职业到底是哪些？

　　数字科技、消费升级催生大量新职业

　　随着人们对数据的依赖越来越多，跟数据相关的职业需求也越来越大。据统计，全国已有超过100万名数字化管理师，其中87.23%的从业人员薪资是当地平均工资的1至3倍，潜在就业缺口近千万人。

　　平均年薪15万至20万元，支付宝刷脸设备、无人货柜的安装调试员是物联网发展下催生的新工种之一。在与刷脸支付相关的产业链上下游，研发生产和安装调试人员已达50万，且规模还在不断扩大中。

　　“过去，大部分家长都认为打电子游戏是浪费时间、玩物丧志，没想到如今成了令人羡慕的时髦职业。”“80后”小徐说。

　　据统计，目前我国正在运营的电子竞技战队（含俱乐部）多达5000余家，电子竞技职业选手约10万人，还有大批半职业、业余电子竞技选手活跃在各种中小规模电子竞技赛事的赛场上。

　　孙轶是一名人工智能训练师。通过“喂食”数据，让人工智能来预测下一季的流行趋势，这个听起来有点“科幻”的场景，就是她的工作日常。

　　“你可以把人工智能想象成一个好奇的孩子，每天都会问十万个为什么，通过训练它会越来越聪明、能干。”孙轶一天大概要回答人工智能以图片形式提出的几千个“问题”。比如，既然法式风格包括衬衫和连衣裙，那么茶歇裙属不属于法式风格？这款呢，那这款呢……

　　孙轶说，通过人工智能可以更精准地掌握市场动态和消费者需求，提升整个服装业的生产质量。

　　今年4月，人力资源社会保障部等部门发布13个新职业，其中包括人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员等。

　　除了因技术发展催生的新职业，消费升级也使一些原来的职业更加细分。美团点评与21世纪经济研究院、智联招聘联合撰写的《2019年生活服务业新职业人群报告》中，列举多个生活服务类的新就业形态，如密室剧本设计师、宠物摄影师、非遗菜系传承人、外卖运营规划师、旅拍策划师、收纳师、STEM创客指导师等。很多生活达人把趣味、爱好变成职业，收获财富和尊重。

　　新职业“钱景”良好，劳动强度不低

　　新职业收入如何？

　　与人工智能等新技术相关的职业“钱景”良好。对于人脸识别、光学字符识别、算法工程师，企业往往不惜重金，工作经验仅一年左右的普通岗位也会提供超过1万元的月薪。86%的电子竞技员的薪资是当地平均工资的1至3倍。

　　《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，过半新职业者月收入超过5000元，24.6%的新职业者月收入过万元。根据调研数据计算的目标群体指数，月收入1万元以上的新职业岗位，主要集中在宠物、结婚、休闲娱乐、医美、亲子等新兴生活服务业领域。

　　在小码王从事多年创客教育的徐飞介绍说，STEM创客指导师的薪资起步1.5万元，讲师薪资起步1万元。生活方式博主力娃介绍说，粉丝体量大、优质的头部意见领袖一个月赚几十万元是完全可能的。

　　新职业为何如此受青睐？

　　2046全球旅拍负责人王佳楠认为，行业明显的变化是从2012年开始发生的。“从日本、韩国、东南亚到欧洲，再到新西兰、澳大利亚，旅拍越来越火爆，客户的需求越来越个性化，旅拍策划师应运而生。”王佳楠说。

　　职业整理师袁春楠告诉记者，作为整理咨询顾问，她已经帮助近10万人学会整理收纳，为超过1万个中国家庭提供整理方案，客户主要是一、二、三线城市30至50岁的女性。“每一个细分的新职业，都在向用户提供全新的生活方式。”袁春楠说。

　　除了市场需求，新职业受到年轻人喜爱，一个重要原因是因为工作时间、地点、方式相对更加灵活。据统计，民宿房东中兼职群体占六成左右，最爱跨界开民宿的五类人群分别是：设计师、事业单位行政人员、自由职业者、学生、教师。

　　不过，尽管表面看起来潇洒，但不少成功的新职业人并不比传统职业人轻松。“工作和休息时间是无法明确划分开的”，力娃说，“做了全职博主之后，就没有纯放松地在咖啡厅拍过照了，每次拍照都有明确的内容输出目的。追剧时都会思考有没有切入点。”

　　不少新兴职业未纳入就业统计，建议完善相关政策保障

中国人民大学中国就业研究所所长曾湘泉认为，“虽然目前不少新兴职业还未纳入职业大典和传统的就业统计，但这类职业应互联网新经济而生，从业者已获得相对稳定收入和社会地位，凸显我国多渠道、多形式打造新就业形态的积极态度，为贯彻落实‘稳就业’政策打下了良好基础。”。

　　从阿里巴巴集团近期发布的就业7大趋势中，可以看到中国经济结构和产业转型双升级，新产业、新业态、新模式吸纳就业的能力越来越强。

　　新职业人群报告显示，接近两成新职业从业者有一份及以上兼职。越来越多的人利用一技之长，通过各种垂直平台发展成新职业。

　　浙江省湖州莫干山高新区智能生态城建设发展局局长王彤建议，应通过中学通识教育、职业技术学校培训、在职培训等方式，建立适应新形势的就业培训系统。

　　曾湘泉表示，职业目录大典需及时更新，就业登记也需适应变化，特别是就业市场政策要及时调整。“新业态中的不少从业者是推动新经济的重要支撑，要让他们在奋斗和贡献的同时获得稳定的社会保障。”

编辑： 罗予岐

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