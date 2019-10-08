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以正确的姿势打开惩戒教育

2019-10-08 08:30 来源：南方网 王旭东
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　　罚站罚跑到底算不算体罚？以往，由于缺乏根据，罚站罚跑常常被家长、学生认为是体罚，熊孩子上课调皮捣蛋老师往往束手无策。9月24日提交广东省十三届人大常委会第十四次会议初审的《广东省学校安全条例》拟允许老师实行“罚站罚跑”，并明确与体罚或变相体罚作出区分。据此，广东拟在全国率先尝试用立法赋予老师教育惩戒权。

　　教育惩戒权“已在路上”。2019年8月份，国务院印发了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，提出将制定实施细则，明确教师教育惩戒权。同时，教育部基础教育司司长吕玉刚在接受采访时表示，目前教育部正在研究制定教师惩戒权具体的实施细则，并将尽快出台。此次，广东拟在全国率先尝试用立法赋予老师教育惩戒权，并且，从源头就将惩戒与体罚或变相体罚进行区分，显然是走在前头。

　　在古代，老师都有一把戒尺。有关人士认为，戒尺的内涵包括两方面，一是儆戒、警示，所以戒尺的形式不可或缺；第二是尺度和方式，正是教育心理学中需要研究的警戒标准。有教育专家认为，没有惩罚的教育是不完整的教育。当下，除了惩戒教育尚未立法“正式授权”这一因素外，还面临一个操作层面上的困境，那就是惩戒的边界比较模糊，惩戒的尺度不好把握，尤其是与体罚和变相体罚似乎只有“一步之遥”。

　　以正确的姿势打开惩戒教育。在不少教师心目中，已形成“惩戒有风险，教育需谨慎”的禁区。这一方面与长期惩戒教育的缺失有关，另一方面与体罚和变相体罚带来的负面效应有关，此外，还有“校闹”行为的滋生等。在这样的背景下，有的教师就会选择“明哲保身”，不想惩戒、不敢惩戒、不会惩戒。“惩戒权”越细致具体，惩戒教育越易推行。只有彻底消除教师的顾虑，并且，让教师学会准确使用和合理运用惩戒权，才能以正确的姿势打开惩戒教育。

　　让惩戒权成为一把智慧的“戒尺”。惩戒教育的境界应该是，学生在受到教师批评惩戒的过程中体会出教师心中的爱，反思自己的过错与过失。批评教育不仅是教师的权利，更是一种智慧，教师的智慧、教学的智慧、教育的智慧。今后，教师在使用教育惩戒权时应该做到守正创新——一方面要严格规范地“用权”，杜绝体罚、打骂、辱骂等行为；另一方面要善于创新、勇于探索，赋予惩戒教育更多严慈相济的爱，让惩戒成为一种教育艺术。

编辑： 罗予岐

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