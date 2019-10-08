幼小衔接不必盲目“抢跑”

幼小衔接适当进行一些知识储备是可以的，但不要硬灌，可以采取浸润的方式，让孩子入个门，就能更顺利地完成幼儿园到小学的过渡。

9月刚进入大班，轩轩的生活便有了一些小变化。在这之前，他最大的苦恼只是妈妈总要求他不许剩饭和多喝水，还有中午要睡午觉。如今，他感受到了些许不一样的压力：每天要学写两个字，学拼音，还要做算术题。在幼小衔接阶段，轩轩并不是一个人。因为担心孩子一上小学就掉队，不少家长把起跑线设在了幼儿园大班甚至更早。专家表示，幼小衔接更重要的是对习惯的培养，这一点大多数父母都懂了。而在学科方面，幼儿园阶段再早的抢跑，一般也只能管到小学二年级。幼小衔接适当进行一些知识储备是可以的，但不要硬灌，可以采取浸润的方式，让孩子入个门，就能更顺利地完成幼儿园到小学的过渡。

让愉快的内心体验 产生学习的内驱力

国家二级心理咨询师、天河第一小学心理科组长肖冬梅表示，在幼升小准备中，家长要给孩子的生活作息、内务管理立规矩，比如睡前收拾自己的书包，自己准备第二天的衣物放在床头，早上听闹钟唤醒，而不是人工唤醒等。立规矩的过程中要重视给予孩子愉快的内心体验，让孩子慢慢明白规则带给他的不仅仅是约束，更多的是自由与安全感还有成就感，这样孩子才会在内心敬畏规则，享受规则，并给自己立规则。这样孩子在小学严格的纪律要求下就能很快适应。

对于低年级老师来说， 最难教的学生不是那些学前期知识准备不足的孩子，而是没有学习兴趣和愿望的孩子。因为“兴趣是最好的老师”。学习是要调动孩子内在积极性的, 只有使孩子向往上小学并且产生“我想学”的心理状态时，孩子才能主动地学习，才能学得好。家长可以多通过讲故事、共读名人传记等方式，让孩子了解学习的重要性。同时，还可以设置一些小游戏，让孩子用他已经有的知识去解决问题。遇到解决不了的问题，就引导孩子一起学习，让孩子从中获得学习的成就感和乐趣。

幼儿园大班时，老师可能会带孩子们去小学参观校园，在这个过程中，孩子会对学校产生好奇心。家长也可以多和孩子畅想小学生活，让孩子对小学充满向往。尤其要注意帮助孩子建立对老师的亲切感。毕竟相比幼儿园，老师不可能再事无巨细地照顾到每一个孩子，但家长（也包括老师）必须明白地告诉孩子，小学老师是非常爱护你的、关心你的，她要求你自己系鞋带，她提醒你上课不要玩尺子，这些都是爱你的表现。

故事：佛系妈妈也要娃“抢跑”

轩轩妈妈自称已是幼儿园班里的佛系家长。“班上有孩子小班就请数学私人教师了，现在都已经会三位数加减了，我们家这位10以内的加减还要靠数手指。至于学英语的，就更不用说了，一半以上的孩子都在上英语班，已经能进行简单的对话了。”轩轩妈说，周边越来越多的“过来人”告诫她，不要让孩子零起点进入小学，无论是孩子还是家长都会非常痛苦。一直主张“放养”的她坐不住了，决定让孩子从大班开始，用一年的时间进行幼小衔接：每天要有半个小时学习，内容包括学写两个字、学两个英语单词、学两句日常会话，学习算数等。“龟爬一样的速度，很多时候半个小时也就只能学写两个字，看得让人着急。”轩轩妈说，她已经提前感受到了小学生父母的焦虑。对于妈妈的安排，轩轩并不乐于接受。妈妈一说要学习了，他就苦着脸，总是闹着去玩。有了压力的童年，不再是完全无忧无虑的了。

相比轩轩妈，凡凡妈意志更为坚定一些，她更倾向于让孩子“裸升”。孩子进入大班后，幼儿园在放学后引进了一些写字和拼音等课程。但凡凡妈对此却很抗拒。“不知道引进的老师水平如何，担心他们教得不够规范，孩子反而被带歪了，那还不如一张白纸进小学。”凡凡妈说，以后念书有的是辛苦的时候，最快乐的时光也就这几年了，能玩的时候让孩子尽情地玩，没必要“抢跑”。

浸润式学习效果更好

幼小衔接到底要不要提前学呢？广州市越秀区桂花岗小学资深教师李荣梅表示，“裸升”或者提前学，其实并没有对错之分，主要看孩子是否愿意接受。但在提前学的过程中，家长最好不要选择“填鸭”的方式，而是以浸润的方式，让孩子在不知不觉中就完成了一定的知识储备。有一定识字量的孩子，幼升小的过渡会相对轻松一些。教孩子识字，比较好的方法是坚持亲子阅读，让孩子在阅读中完成认字的过程。至于拼音，可以多让孩子听音频，听着听着，孩子就能知道“b-a-ba”了，就像小孩子听故事，听几遍就能背下来一样，这是一个无意识的输入过程。孩子到了小学，在拼读方面，就不会那么痛苦。

更重要的是训练孩子的专注力。“以我的经验来看，无论幼儿园提前多少学，基本上只能用到二年级下学期。有的孩子因为提前学了，刚上学的时候对知识没有新鲜感，上课不专心听，成绩却还过得去，家长也就没有意识到问题。到了三年级，知识储备用完了，又没有养成专注听课的习惯，知识吃不透，提前学就得不偿失了。”李荣梅说。在专注力培养上，她建议可以从让孩子复述爸爸妈妈讲的小短文、小故事开始。孩子能复述出来，就说明他认真听了，久而久之，专注力就培养出来了。

观点：家长也要幼小衔接

现在一说幼小衔接，都把注意力放在孩子身上。事实上，家长的幼小衔接同样重要。

李荣梅说，虽然很多家长认为一年级很痛苦，但每一个智力正常的孩子最终都能顺利完成一年级的学业，升入二年级，因此家长完全没必要焦虑。尤其是那些让孩子“裸升”的家长，更加不要看“别人家的孩子”。“别人家的孩子都已经跑出100米了，你家孩子才开始跑，落后是正常的，你要求孩子追上人家，甚至超过人家，这不是强人所难吗？”这种时候，家长不但自己不能焦虑，还要不断鼓励、安慰孩子，告诉他：“别人提前跑了，咱们没提前，所以暂时的落后不要紧，我们慢慢追。”李荣梅说，家长要在孩子上小学之前，就做好心理调试和心理建设。她还特别提醒，夫妻之间要分好工，不要把幼小衔接和教育孩子的职责都放在妈妈身上。爸爸尽量减少不必要的应酬，多回家。如果发现妈妈在教育孩子时已经处于情绪崩溃的边缘了，就要赶紧介入，让妈妈缓一缓。全家人一起努力，做好幼小衔接，让孩子能够顺利、快乐地进入新的成长阶段。