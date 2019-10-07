国内读研好还是出国读研好？

近日，教育部发布《2020年全国硕士研究生招生考试公告》，公告显示，2020年全国硕士研究生招生考试初试时间为2019年12月21日至12月22日，超过3小时的考试科目在12月23日进行。

近日，教育部发布《2020年全国硕士研究生招生考试公告》，公告显示，2020年全国硕士研究生招生考试初试时间为2019年12月21日至12月22日，超过3小时的考试科目在12月23日进行。应届考生预报名时间为2019年9月24日至27日，而研究生正式报名时间为2019年10月10日至31日。在国内考研人数逐年增长的情况下，业内人士表示，有些学生将考研目光投向国外，而要想获得名校录取还是需要提前做好准备，在专业选择上也可以考虑一些就业前景较好的“小众专业”。

国内考研报名人数逐年增长

国内考研与出国读研各有优势

据统计，2019考研全国报考人数为290万人，比去年增加了52万人，增幅达到21.8%。虽然2020年考研人数还难以下定论，但从每年的考研人数增长的情况来看，2020年考研人数极大可能会突破300万人。景鸿教育总经理唐泽坤表示，就业压力及就业门槛逐渐上升、知名公司对拥有研究生学历的岗位需求越来越大，让许多学生想依靠读研、读博来获得更多的学术资源并实现就业目标，这是导致大量人士加入考研大军的主要原因。

在这样的趋势下，国内考研还是出国读研再次成为热门话题。面对竞争越来越激烈的国内考研盛况，有部分人支持出国读研，认为其具备时间成本低、录取制度灵活、就业技能提升等优势，也可以开拓视野，接触多元文化，了解行业前沿资讯，但动辄几十万元的花费令人却步。也有部分人认为国内读研经济压力较小，可以积累人脉资源，但国内科研和学术环境相对较弱，而且两三年的读研周期也有些漫长。其实，两者的主要差别包括：一是时间成本，国内研究生通常根据专硕和学硕的设置分为2~3年，而国外的学习通常是1-2年，其中，英国等的学术体系一般为1年。二是录取难度，国内研究生人数逐年增加，每位考生只能申请一所学校的一个专业。受欢迎的学校和专业之间的竞争非常激烈，还需要进行初试和复试的层层筛选。而出国留学是采用申请制，学生可以同时申请多个院校。 三是费用方面，国内学习的学费一般在每年8000~20000元左右。但也有部分专硕或非全日制硕士学费较贵，具体要根据学校和专业来定；如果在国外留学，费用将根据国家和学校的不同而有所不同。英国和美国的学费相对较高，每年10万~30万元不等，但也有奖学金和平价的留学国家可以选择。从就业趋势来看，国内读研对进入国家单位和机构的帮助较大；出国留学的优势在于，大部分单位对海归员工采取了倾斜性待遇。

唐泽坤表示，国内考研与出国读研各有优势，建议大家切忌盲目从众，要清楚自己读研的意义及规划，按照理想、能力、费用等方面进行全面考虑。例如偏向事业单位或国有企业的人士，可能国内读研更具优势；憧憬外资企业的人士，出国读研可能更为适合。选择出国读研需要注意的是，国外很多高校都遵循“先到先得”录取原则，越早申请，越容易成功。而且一定要选择教育部官方认证的学校，以防文凭不被认可。

国外读研专业选择有技巧

学制一年 英国读研成首选

申请国外读研，英国研究生因学制一年而成为众多希望减少时间成本的学生选择。根据英国高等教育统计局HESA的数据显示：2015年到2018年中国学生注册就读英国授课型硕士的人数持续增长。由于授课型硕士课程只需1年，省时省钱，学历全球认知度高，可以预计，在未来几年去英国就读硕士课程的中国学生数量仍然会增长。

从HESA的数据来看，在2017~2018年度，英国最受欢迎的专业为商业&管理研究类(商科)，就读人数达到58420人，占比达到英国就读人数的23.63%。据广州启德留学英爱部经理陈燕雯介绍，商科的申请人数占通过启德申请入读英国高等教育总人数的56.09%，这也体现出中国学生的就读方向，依旧以商科为主。教育类专业在启德留英学生申请中排在第三位，传媒和文学排在第二位。其他专业分别是创意艺术与设计、法律、计算机科学、数学、建筑、机械、电子信息。

陈燕雯表示，在大学里还存在着不为人熟知的“小众”专业，这些专业有着特定的人才培养方向。比如学考古学，未来可留校任教，进入博物馆、考古研究所等，也可以进入传媒业，从事考古相关专业记者、制片人等，也可进入艺术品投资领域。学医疗成像专业，可以在医疗保健和研究领域的成像相关项目寻求职业发展，或进行博士研究，也可从事放射学的医学临床工作。学纳米材料与材料科学，可就职于研究所从事科学研究与应用工作，也可以在大学里授课。学系统芯片专业，毕业生有机会受雇于世界领先的技术公司，如IBM、Arm、Google等。当然，该专业也有利于个人创业领域。

澳大利亚推一年制硕士课程

澳大利亚近年来也成为热门留学读研国家之一。相关数据显示，2018年，赴澳大利亚留学的中国学生批签数为54414，2012年至2017年，中国赴澳留学生批签数持续6年高速增长，增长率高达128%。启德教育发布的《2019年澳大利亚留学报告》调研数据显示，正在办理澳大利亚硕士留学申请的学生，前四大原因分别是“自己的成绩能申请到排名更高的学校”、澳大利亚教育质量高、申请比较便捷和毕业后可申请工作签证。澳大利亚的硕士课程学制为1~2年，大部分学校的课程为1.5~2年。对想要快速提高文凭的同学，多校推出了一年制的硕士课程。这类课程主要集中在商科、传媒、艺术设计、工程、社工、法律、生物、音乐表演等学科领域。相比两年制硕士，花费更少，课程更紧凑，更适合有较强的自律性和学习能力的同学，能尽快毕业进入职场。

面对申请人数上涨、院校录取条件变更以及专业申请出现重大变化等因素，对于2020年或以后想去澳大利亚深造的学生来说，专家建议在大二结束时就应确定好留学计划，提前递交申请。同时，计划读研究生课程的学生，选专业时需考虑本科专业背景。澳大利亚一些专业对学生的本科专业背景有明确要求，如果未能满足专业背景要求则无法申请。

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英国G5大学研究生申请要求

剑桥大学：金融经济类要求GPA 3.5或87.5%以上，GMAT 730，雅思7.5以上；法律类要求“211”大学生85分以上，非“211”大学生90分以上，雅思7.5，单项不低于7.0；理工类要求“211”大学生85分以上、GRE 320分以上，非“211”大学生90分以上、雅思6.5~7.0、GRE 320分以上。

牛津大学：金融经济类要求GPA 3.5或87.5%以上、GMAT 730雅思7.5以上；法律类要求“211”大学生85分以上，非“211”大学生90分以上、雅思7.5、单项7.0，可后补；理工类要求“211”大学生85分以上，GRE 320分以上，非“211”大学生90分以上、雅思6.5~7.0、GRE320分以上。

帝国理工学院：申请金融、风险管理专业最好有GMAT 700或GRE 1300左右的成绩，数学金融无需GMAT；“211”大学生要求85分以上，非“211”大学生要求90分以上，雅思6.5~7.0。

伦敦大学学院：“211”大学生要求85分以上，非“211”大学生要求90分以上，雅思6.7~7.5。

伦敦政治经济学院：申请该院校，如是在中国排名前30的大学，要求学生均分85分以上；排名30以后的大学，要求学生均分90分以上；雅思一般要求7.0~7.5；金融、经济、管理等专业需提供GMAT 720分左右的成绩；无理工类硕士，有双学位合办项目（与帝国理工学院合办运输硕士），需两所大学同时递交申请，学校会根据学生的GMAT或雅思成绩而决定均分要求。

澳大利亚八大名校录取条件变更

启德留学澳新部经理潘妙霞提醒，申请澳大利亚大学的关键是定校。2019年澳大利亚八大名校留学申请出现了多种变化，呈现“满位”和“涨分”两大特点，一些热门专业如商科类、IT类早早就出现满位情况，而部分TOP院校的录取要求也不断提升。其中，澳国立大学全面采取择优处理。今年4月，墨尔本大学公布了信息系统硕士课程学术平均分最低要求：C9院校-80分+； C9外的“985”院校-85分+；“211”院校90分+；非“211”院校不接受。新南威尔士大学工程专业/IT专业涨：非“985”、非“211”涨到80~84分。蒙纳士大学2020年2月开学的城市规划与设计硕士课程，录取要求将提到80分。悉尼大学自2019年4月1日起，大部分专业雅思要求提升到7分，此次提分的专业涵盖了大部分中国学生常申请的专业，如国际商务硕士、工程硕士等。在澳大利亚的大学里已有多所大学接受通过学生的5个学期成绩单来做审核并发放有条件录取通知。