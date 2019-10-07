佛山退休教师关家智：两度放弃移民机会，扎根祖国教书育人

今年，是新中国成立70周年。在佛山，有一群老人，他们生于1949年，今年也迎来了70岁的生日。

今年，是新中国成立70周年。在佛山，有一群老人，他们生于1949年，今年也迎来了70岁的生日。

他们，一直与新中国同行：年幼时，他们与新中国一同成长；壮年时，他们努力奋斗，为新中国的日益强大注入自己的力量；如今，他们年至古稀，初心依旧，仍然想要为新中国做一些事，让她变得更好。

同呼吸，共命运。在国庆到来前，南方+佛山频道推出特别策划《生于1949——与新中国同行》，记录他们与新中国风雨与共的故事，也呈现他们从未更改的赤子之心。

本篇为佛山退休教师关家智的故事↓

在庆祝新中国成立70周年大会举行之际，佛山退休教师关家智早早打开电视机，和家人一起收看阅兵仪式。“家庆过后喜迎国庆，内心非常激动！”作为一名与共和国同龄的退休教师，关家智一周前刚刚度过70岁的生日。

1949年9月26日，关家智生于越南，17岁回国。尽管中间曾有两次移民国外的机会，但他都坚持选择扎根祖国，投身家乡教育事业，50余年从未动摇。在这位佛山市九江镇首个获评“广东省优秀教师”的老人心里，从教的获得感带给他莫大的满足。

“每年，我收到学生们的聚会邀请都不少于十次。捧着他们送上的鲜花，看到当初的少年一个个成长成才、成家立业，我觉得很欣慰。如果再给我一次机会，我还是会选择回归祖国，服务家乡，无怨无悔。”关家智说。

心念祖国，少年回乡

1966年8月23日，回国的日子，关家智至今记忆犹新。这一天晚上10点，关家智随母亲和弟弟踏上了开回祖国的列车。“火车哐啷哐啷行驶很慢，大概用了2天时间才到边界。”

辗转几趟面包车后，“九江到了”。表姐话音刚落，已是一米七个头的少年迫不及待站起身往窗外看去：只见九江大道两旁一片绿色，桑园中一眼眼鱼塘宛如一面面镜子闪闪发光，远处路旁种了很多竹林，与一排排瓦房交相辉映。

“家乡真的太美了！”漂泊在外17年的游子终返家乡，关家智内心激动不已。

关家智共有八兄弟，在家排行老七。从记事起，漂泊异乡谋生的母亲就给孩子们讲：我们是中国人，我们的家乡在佛山一个叫“九江”的地方。

“家乡地面上铺着的是青石板路；道路的两旁树丛林立，风吹过来沙沙作响很是好听；农妇在家养蚕织丝，青壮男子每逢年尾就会到池塘里拉网捕鱼；鱼儿一跃而起，比你们的个头还高……”

“还有呢还有呢？”关家智托着小脑袋，听得出神。

到了上学的年纪，关家智像哥哥们一样，前往河内中华小学上学，之后又到越北最大的华侨学校——河内中华中学读书。

“大家看，这就是我们中国的汉字，结构独特，内涵丰富。中华文化博大精深，大家不要忘记祖国的关怀，要努力读书，将来报效国家。”从中国派往越南支教的华侨老师，开启了关家智对中华文化的教育启蒙。

母亲娓娓道来的家乡情景，老师眼光里扑闪的对祖国的热爱和思念，也常常是幼时的关家智笑着沉醉的梦田。什么时候可以回家，他总在心里暗自算着，算着……

终于，圆梦了。

不舍家乡，两拒移民

1978年一个夏夜，争辩声划破宁静。与关家智一同在越南读书后返乡的三位老同学来到他家，想要劝他跟大家一起移民到国外更为发达的国家去，“机会难得”。

彼时的关家智已是九江镇上西小学的一名语文老师，不知不觉已教书10年。那时，结婚两年后的他和妻子育有一女，每个月领着仅有的20多块钱工资。除去家里买米、买柴的开销之后，只能勉强维持生计。

“家智，你看你现在生活的条件也不好，还有个孩子要养活，跟我们一起走吧，留在这里不会有太大前途的。”

“你们去我不反对，但是我绝对不去！”虽然明白老友们的好意，但关家智始终口吻不改。

目送老友们摇头离开的背影，家徒四壁的他，想到这20多平米的房子曾是乡亲们合力亲手为他家搭建起来的，想到讲台下眼中充满求学渴望的学生，家中有肉自己舍不得吃也要打包好送给他的家长，太多微妙的情愫，关家智难以割舍……

桌上的闹钟“滴答，滴答”地走着，关家智一看，已是凌晨两点多。一如往常，他点起煤油灯，继续批改着将还未改完的作业，把明天要给学生们讲授的教案准备好，不知东方之既白。

3年后，在改革开放的浪潮中，全国各地都在摸石头过河。国外每顿“吃黄油抹面包”的生活，让不少人心生向往。

移民的机会再一次摆在了关家智面前。彼时，关家智的大哥在国外定居后回乡探亲，看到弟妹们生活仍旧困难，便提议举家移民。

然而，当一沓厚厚的申请表寄到手边时，关家智却只字未填。

“当时乡亲们都说我太傻了，但我和妻子想法是一致的，要把根留在这里，哪也不走。”关家智说。

桃李芬芳，无悔一生

1985年，因为新建的南海儒林中学需要一批新老师，关家智又被抽调到该校，在新的起点默默耕耘。

办学第一年，面对外界很多的不看好，关家智只管低头教书，尽心尽力。第一年，他所带的初三班级有18人上高中录取分数线。次年其所带班成绩更是突飞猛进，一个班55人中，38人考入高中。

要“教书”，更要“育人”。关家智主张和学生做朋友，平等交流、潜移默化地引导是他的教育之道。而在校园规章制度的落实上，任何一个学生都无一例外，必须遵守。

一次上班路上，关家智迎头碰上一个年轻人，远远见到自己竟立马把单车停在路边，毕恭毕敬行了个军礼喊“老师好！”

关家智没有想到，这就是当年那个放学了不值日被自己硬拽回来的小家伙曾满呈。当年一边哭一边扫地，嘴里还对自己骂骂咧咧的孩子，如今已经入选部队，成为一名光荣军人。因严守职责，多次受到上级表扬。

在三尺讲台上，关家智一站就是23年。1991年关家智被调上九江镇教办工作，直到2004年才正式退休。这些年来，他教过的学生不少于20届，将近900个学生遍布各行各业，每年收到已毕业学生们的聚会邀请都不少于十次。

“老师，你一定要来！”捧着学生们送上的鲜花，看到当初稚嫩年少的他们一个个成长成才、成家立业，关家智心里很是安慰。

“工人做一个零件，成败与否也只是影响一台机器。但教师不同，教得好与不好，影响的是一代人甚至几代人。所以能够从事教师这份伟大事业，我很幸运。”关家智说。

因为教学注重方法，工作尽职尽责，关家智备受学生和家长爱戴，成为九江镇第一个获得“广东省优秀教师”这一省级荣誉的镇级教师。在父亲的感召和影响下，其女关莺莺于1999年大学毕业也走上了教师岗位。

“教师要为国家培养栋梁之才，做好教师工作非一日之功。既然入了这个行就一定要担负起教师的责任感和使命感，自身要严于律己，业务上要要精益求精，不离根本。”关家智如此教导女儿，这也是他此生始终不忘的职业初心。

【记者】王雅铄

【见习记者】羊建溶

【通讯员】施玉辉

【来源】南方号“佛山大课堂”