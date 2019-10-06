这4位东莞女孩，惊艳亮相国庆阅兵式和联欢晚会

在国庆群众游行和联欢晚会上，有很多优秀的东莞人参与其中接受了祖国和人民的检阅，而这其中颜值和才华爆表的东莞女孩也是一道靓丽的风景线。

在国庆群众游行和联欢晚会上，有很多优秀的东莞人参与其中接受了祖国和人民的检阅，而这其中颜值和才华爆表的东莞女孩也是一道靓丽的风景线。今天跟着小编来认识一下这些优秀的东莞女孩们。

惊艳！东坑女孩参加合唱方阵

10月1日，千家万户都在收看国庆阅兵仪式和群众游行，东莞籍的刘清儿作为中国音乐学院一名学生参加了广场中心表演区合唱方阵演唱为新中国70华诞献祝福。

刘清儿是一位土生土长的东坑学子。2017年高考，她以专业全国第八名、文化课第一名的成绩考入中国音乐学院。目前是该学院声乐歌剧系本科三年级的学生。

10月1日，她作为国音学子参加庆祝大会广场中心音乐表演区合唱方阵演唱，站在国旗杆侧，为祖国献歌。

“当我们接到国庆七十周年庆祝大会指挥部下发此次庆祝大会的任务通知时，内心激动难以言表。”刘清儿说，经过学校和北京市教委的筛选审核，最终确定了八十二名在大会当天参加音乐表演的师生。他们是从7月份开始正式投入排练工作，历时三个月。这段时间里，他们不但要高质量背唱18首作品，还要在烈日下长时间的站立演唱、凌晨集结、整夜未眠的同时，保证最佳的精神状态和演唱状态，“这对于队伍中每个成员来说都是不小的考验。当大家齐心协力完美呈现作品、实现千人无伴奏出声分秒不差时，我想，那是新中国七十华诞之日最美的声音。”刘清儿自豪地说。

刘清儿还告诉记者一个小细节，那就是十年前，她还是一个九岁的小女孩，守在电视机前看到国庆阅兵的恢弘场面时，便默默愿想，希望下一次国庆阅兵自己能够站在天安门广场，为祖国歌唱。“十年后，我实现了这个心愿，庆幸、荣幸！”

当记者问她当时感受时，清儿表示，心潮澎湃，也十分感恩家乡、感恩祖国。“感谢这次盛典的经历，给予我的20岁以满腔热血。

东莞“学霸”参加阅兵群众游行

塘厦初级中学也有一位杰出校友

在庆典现场，作为群众游行“伟大复兴”方阵的一员接受检阅，她就是2011届优秀毕业生颜钰。

“伟大复兴”方阵是国庆群众游行方阵之一。群众游行以“同心共筑中国梦”为主题，分为“建国创业”“改革开放”“伟大复兴”三个篇章，36个方阵、70组彩车展现了一幅流动的史诗。

颜钰之所以能出现在盛典之上，是因为“伟大复兴”方阵里有数千名清华学子，而颜钰是2018年考入清华大学攻读硕士学位的。此前，她先后在塘厦初级中学、东华高级中学就读，本科就读于南京大学，目前在清华攻读硕士学位。

颜钰说，她早在2个多月前便接到通知要参与国庆群众游行，尽管这两个月，训练很艰苦，但想到要为新中国70周年献礼，大家都以饱满的热情认真完成每一次训练。

“我何其幸运，成为伟大复兴方阵中的一员，领略了阅兵礼现场的宏大盛况，战斗机在空中拉出彩色的飘带，新型武器装备车犹如放电影般次序行驶，英雄和群众欢聚一堂，汹涌的热情汇成了欢乐的海洋。”颜钰有诗意又充满感情地说。

优秀！与中国女排一起向祖国献礼

2018届东莞中学高三10班毕业生张炜，现在是北京舞蹈学院舞蹈学专业的大二学生。三个月前，她作为优秀学生代表被学院选中参与到

国庆群众游行活动“祖国万岁”的方阵中，和中国女排一起向祖国献礼。

“艳阳高照的合练、凌晨的集合、下午五点出发隔日凌晨五点回校躺在冰凉大街上度过的周末，以及今天凌晨才得知的‘惊喜’——与中国女排一起在长安街面向天安门伴着《我和我的祖国》《歌唱祖国》、七万只和平鸽和七万只气球一起为祖国庆生，我爱你中国，天耀中华、祖国万岁！”10月1日下午，结束了国庆群众游行活动的东莞女孩张炜在自己的朋友圈留下了这样一段文字，为自己3个月来参与国庆庆祝大会的经历画上了圆满的句号。

2018届东莞中学高三10班毕业生张炜，现在是北京舞蹈学院舞蹈学专业的大二学生，三个月前，她作为优秀学生代表被学院选中参与到国庆群众游行活动“祖国万岁”的方阵中。

张炜透露她所在的“祖国万岁”方阵主要是体现青年人的自由、活泼、欢愉，“我们就是要调整好状态，展示最饱满的精神风貌”；但是谈到自己在参与游行期间最兴奋的时刻，她坦言，得知女排会出现在自己所在方阵的花车上的时候，“我超级激动，看到郎平、朱婷，激动得眼泪都要掉下来！”

张炜的父亲张柏青提起女儿参与国庆群众游行活动时，言语中也难掩喜悦之情，“本来是想着完成任务就好，心态挺平静的，但是看到孩子所在的方阵在天安门前长达十几分钟，尤其是和女排队员们一起出现的时候，我还是很激动、非常激动！”

张柏青告诉记者，张炜从小学一年级开始学习舞蹈，至今已经有12年。她以全国专业第一名的成绩考入北京舞蹈学院，这段故事让教过她的老师肖玲现在想起来还是很欣慰，“她从小就是舞蹈队的骨干，一直坚持舞蹈梦，是很优秀的孩子，得知她参与国庆庆祝大会，我感到特别骄傲！”

而对于张炜来说，从王府井大街的小巷子里集合待命，到前往长安街迎接花车，再到唱着歌挥着旗和女排姑娘们一起走过天安门，亲身参与到国庆群众游行活动的这段感受是值得铭记一生的，“现场的气氛太热烈了，正式走过长安街的时候，我们大家一起把每个方阵的歌曲都唱了一遍，这是训练以来的第一次，所有人都特别热情、特别开心！”

95后东莞女孩用琴声献礼祖国

10月1日晚，庆祝中华人民共和国成立70周年联欢活动在北京天安门广场盛大举行，在主题表演区南侧表演台的千人交响乐团是当晚演出的一大亮点。值得一提的是，95后女孩、东莞最年轻的文艺名家推广对象陈家怡作为上海交响乐团第二小提琴副首席受邀参演，用悠扬的琴声为祖国献礼。

9月中旬首次赴京排练

此次国庆70周年联欢活动，参演的千人交响乐团由中央和地方16支交响乐团1028人组成，主要参与联欢活动主题表演各章节、烟花表演各波次的伴奏。

家怡妈妈汪泓女士对女儿参演联欢活动充满骄傲和自豪，当晚演出前她在朋友圈分享道：“女儿没能回来参加市里的国庆晚会非常遗憾，但能在天安门广场参加新中国成立70周年国庆联欢晚会千人交响乐的演出也是非常荣耀。”

“我们是今年6月接到演出通知。”陈家怡告诉记者，9月上旬，当时上海交响乐团刚刚圆满完成了140周年世界巡演，团员们正在休假，突然接到了紧急通知，需要大家马上赴京参加排练，也是那时候才收到了需要演奏的曲目谱子和音频。“9月14日第一次赴京排练，在此期间才知道具体的演出形式、流程、地点等， 9月19日再次赴京做最后的联排，第三次就是国庆当晚的联欢活动。”

虽然只有短短半个月的联排时间，但千人交响音乐会配合默契，达到高度统一。对此，陈家怡表示，演出难度确实不小，联欢活动现场有10万人左右，有不同的方阵，各自有不同的演出任务，天安门广场之大和人数之多，再加上烟花表演所产生的声浪，在音响和视觉方面达到高度统一不容易。

争取明年回莞开独奏音乐会

“国庆当天从早到晚，大家的心情都很激动，如此盛况，真的期待了很久很久。”即使已经过去了几天，陈家怡心情依然没有平复，“当晚周围总共十万人左右，每个人都在真诚地为祖国献礼，我们也都能感觉到祖国在拥抱着每一个人。”陈家怡动情地说，在《红旗颂》的第一声和烟花同步出来的那一刻，她的眼泪瞬间在眼眶里打转，身为中国人的自豪感油然而生。

演出结束后的国庆假期，陈家怡并没有休息，回到上海后又马上投入到排练中，“因为上海交响乐团的2019—2020乐季已经开始，10月5日就有演出。”虽然由于繁忙的表演和训练，陈家怡不能在国庆假期回家探亲，但东莞的父老乡亲一直是她心底最深的牵挂，她也表态，等明年参加完小提琴的重要赛事，争取回莞举办一场独奏音乐会。

【来源】南方号“东莞发布”