权威解答：广东第二期高职扩招如何招考

为满足更多有志青年提升学历及职业技能的需求，让更多青年人才凭借一技之长实现人生价值，广东省第二期高职扩招延长了考生报名及填报志愿时间，进一步简化了报名流程。近日，考生报考第二期高职扩招需要什么条件？高职扩招怎么招、怎么考？

南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员\粤考宣）为满足更多有志青年提升学历及职业技能的需求，让更多青年人才凭借一技之长实现人生价值，广东省第二期高职扩招延长了考生报名及填报志愿时间，进一步简化了报名流程。近日，考生报考第二期高职扩招需要什么条件？高职扩招怎么招、怎么考？

哪些人可以报考第二期高职扩招呢？

答：凡是具有我省户籍的、高中阶段学校毕业（或具有同等及以上学力）的在岗职工、退役军人、下岗失业人员、农民工、新型职业农民等社会人员都可以报名参加第二期高职扩招；外省户籍且累计具有我省1年（含）以上社保并与我省企业签订了劳动合同的在职员工，符合我省随迁子女高考报名条件的社会人员也可报考。

重点提醒：高中阶段学校和普通高校的在校生，以及2019年被普通高校录取的人员都不能参加这次扩招哦。

第二期高职扩招主要有什么类型？

答：第二期高职扩招全部采用院校自主招生方式，重点开展“4个计划”和“1个试点”。分别是：

（一）面向退役军人开展“退役军人学历提升计划”。

（二）面向下岗失业人员、农民工、新型职业农民和制造业产业工人等社会人员实施“高技能人才学历提升计划”。

（三）面向学历未达标的幼儿园在职教师实施“幼儿园教师学历提升计划”。

（四）面向符合条件的医疗卫生机构〔包括医院、妇幼保健院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、卫生站、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）以及专科疾病防治院（所、站）、临床检验机构、急救站等医疗机构、专业公共卫生机构及其他医疗卫生机构，下同〕在职员工实施“基层卫生人才学历提升计划”。

（五）面向现代学徒制合作企业在职员工开展“现代学徒制试点”。

第二期高职扩招有什么院校专业？

答：全省大部分高职院校都参加了2019年第二期高职扩招，还有部分公办本科院校参加了“幼儿园教师学历提升计划”、“基层卫生人才学历提升计划”招生。院校招生类型、招生专业及招生计划可登录广东省教育考试院官网（http://eea.gd.gov.cn/）或广东省教育考试院官微（gdsksy）查询，招生院校专业的具体信息及要求请登录院校招生网查阅院校高职扩招招生简章。

第二期高职扩招的报名及志愿填报流程是怎样的？

答：2019年10月8日-15日期间，我省继续开展第二期高职扩招网上报名及填报志愿。省招生办进一步简化了考生报名流程，整个报名及志愿填报手续均在网上操作完成。考生在网上完成报名及志愿填报后，按照报考院校要求参加院校的考生资格复核及自主招生考核。

报名流程如下：

第一步：登录高职扩招高考报名及志愿填报系统（http://www.eeagd.edu.cn/pgks，下称“报名及志愿填报系统”），阅签诚信承诺书，填写注册信息、报名信息及志愿（考生仅可选择填报1类招生计划、1所院校1个专业志愿）、联系方式、个人简历、家庭关系等信息。

第二步：考生核对确认，完成预报名后自动获取高考报名号，绑定手机号。

第三步：考生微信添加广东省教育考试院官微（gdsksy）小程序，选择“2019年第二期高职扩招专项行动”模块进行相片采集。

第四步：考生在“报名及志愿填报系统”自行打印《广东省2019年第二期高职扩招考生资格审核登记表》。

考生报考资格复核流程是怎样的？

考生在网上完成报名确认后，自行打印《广东省2019年第二期高职扩招考生资格审核登记表》（以下简称《审核登记表》），按照要求进行报考资格审核（复核），其中：

（一）报考“幼儿园教师学历提升计划”的幼儿园在职教师由幼儿园所在地市教育局或幼儿园审核资格，并在《审核登记表》上填写审核意见及加盖公章。

（二）报考“现代学徒制试点” 的合作企业在职员工资格由所在单位审核，并在《审核登记表》上填写审核意见及加盖公章。

（三）“基层卫生人才学历提升计划”考生资格由考生所在医疗卫生机构负责审核，并在《审核登记表》上填写审核意见及加盖公章。

以上类型考生在完成资格审核后按照报考院校要求提交《审核登记表》及其他证明材料，由招生院校进行考生资格复核。其他类型考生无需进行报考资格审核，直接按照招生院校要求进行资格复核。

招生院校考生资格复核要求及时间安排，请登陆招生院校招生网站查阅院校高职扩招简章。

招生院校复核考生报考资格时需要看哪些材料？

答：（一）所有考生需提交《审核登记表》，以及院校招生简章中要求的其他证明材料给招生院校复核。

（二）广东省户籍考生还需要提供：本人身份证、户口簿、高中阶段（含普通高中、中职、中专、职中、技校，下同）学校毕业证书或同等学力证明原件和复印件，退役军人还需提供本人退役证（或复员证、退伍证）原件和复印件；

（三）港澳台考生还需要提供：本人香港或澳门居民身份证、《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》、高中阶段学校毕业证书原件和复印件或同等学力证明；台湾省籍考生需要提供：本人在台湾居住的有效身份证明、《台湾居民来往内地通行证》或《台湾居民居住证》、高中阶段学校毕业证书原件和复印件或同等学力证明。

（四）外省户籍在粤工作人员还需要提供：本人身份证、高中阶段学校毕业证书或同等学力证明、本人与企业签订的劳动合同，以及本人累计在粤满一年的参保证明，退役军人还需提供本人退役证（或复员证、退伍证）原件和复印件。参保证明由考生携带身份证或社会保障卡前往属地社会保险基金管理局办事大厅打印或在广东政务服务网上打印。外省户籍在粤工作人员参保情况将在考生报名结束后由省社保部门统一复核。对于复核情况不属实的考生，取消第二期高职扩招高考报名资格，由此产生的一切后果由考生负责。

第二期高职扩招如何进行考核？

答：2019年第二期高职扩招采取自主招生模式，由学校按照相关要求自主命题、自主组织考核、自主确定录取分数线。招生院校根据生源特点，分类确定录取标准，确保有升学愿望且达到基本培养要求的考生能被录取。

考核采用“文化素质+职业技能”方式，主要侧重于职业技能考核（职业技能测试或职业适应性测试），由各招生院校自主命题及组织实施。“文化素质”及“职业技能”测试满分值合计100分。拟录取考生的测试成绩原则上不低于测试满分值的40%。

（一）院校可将“文化素质”及“职业技能”考核合并同卷进行测试，可按招生专业或专业大类组织进行。测试形式及具体考试要求由各招生院校自主确定并在招生简章中公布。

（二）对于退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等，可免予文化素质考核，进行与报考专业相关的职业适应性测试或职业技能测试。

（三）取得与所报考的招生院校招生专业大类相关的省级及以上单位主考或授权主考的中级（广东省教育考试院组织的专业技能课程证书考试达到B级及以上）及以上职业资格技能等级证书的考生、曾获得省级及以上单位组织的职业技能大赛相关奖项的考生，经高校核实资格并公示后可免试录取。具体实施办法由招生院校自主确定并在招生简章中公布。