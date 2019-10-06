上海纽约大学招生宣讲会在广州举行

该校今年计划在全国范围内招收251名中国学生，学生需在2020年1月1日之前完成校方规定的申请。

10月3日，上海纽约大学城市招生宣讲会在广州举行。该校今年计划在全国范围内招收251名中国学生，学生需在2020年1月1日之前完成校方规定的申请。

上海纽约大学是新中国成立后经教育部批准的第一所具有独立法人资格的中美合办大学。日前该校公布了2020年招生方案，10月3日就在广州举办新一季招生的全国首次宣讲活动。此次宣讲会持续了近3个小时，吸引了超过300名广州及周边地区和省市的学生和家长参加。

在问答环节，上海纽约大学中方招生办主任周鸿和3名在校学生，为参加活动的学生和家长耐心解答了关于师资、课程、专业、衣食住行等大家关心的问题。周鸿表示，最近几年从广东录取的学生学习成绩优异，很快融入了上海纽约大学多元文化的氛围。

据介绍，上海纽约大学2019年计划在全国范围内招收251名中国学生。今年整个招生流程与往年差别不大，考生需要在2020年1月1日之前完成校方规定的申请。初审合格者会被邀请参加在明年3月举行的全英语校园日活动，校方会全方位综合评价学生的能力和语言水平。校园日活动后，学校会决定预录取、待录取和淘汰的学生名单，最后通过高考综合评价择优录取。

校方透露，今年上海纽约大学的校园日活动人数会有较大幅度的增加，以便让更多学生有机会体验学校多元文化的环境，并接受学校的考察。

【来源】南方号“广东教育头条”