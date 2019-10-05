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佛山11个中职专业点被纳入省中职教育“双精准”示范专业项目建设

2019-10-05 08:19 来源：南方网
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　　记者从省教育厅获悉，我省有100个专业点被纳入第二批中等职业教育“双精准”（落实校企精准对接、精准育人）示范专业项目建设公示名单，佛山有11个中职专业点榜上有名。

　　根据名单，此次佛山入选公示名单的11个专业点涵盖数控技术、烹饪、会计、珠宝、电子商务等不同领域，分别来自佛山市华材职校、南海区信息技术学校、南海区盐步职校、南海区卫生职业技术学校、顺德区郑敬诒职校、顺德区梁銶琚职校、顺德区中等专业学校、顺德区勒流职校、顺德区陈登职校、顺德区胡锦超职校与三水区理工学校等11所中职院校。此前，佛山已有14个专业点被纳入首批省中职教育“双精准”示范专业立项建设。

　　按照省“双精准”示范专业建设工作要求，申报获批的“双精准”专业项目，须满足精准对接区域重点规划产业和骨干企业，综合实力在校内排在前列且为学校“十三五”期间重点建设的主干专业、申报专业毕业生社会认可等条件。而申报获批的“双精准”专业项目将获省财政支持，资金用于教师发展与教学团队建设、课程与教学资源建设、实训实习条件改善等方面。示范专业项目建设期为3年。

　　据悉，通过3年建设，示范专业要达到以下目标：专业办学定位、人才培养目标精准对接区域重点规划产业；专业办学条件得到有效改善，各项指标在省内达到一流水平；校企合作深入有效，受益学生比例高；专业人才培养质量持续改进；毕业生就业质量高、用人单位评价好等，进一步提升我省技术技能人才培养质量。

　　【来源】南方号“佛山大课堂”

编辑： 罗予岐

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