广东：百园庆国庆共诉爱国情 红色研学“玩法”多

远处是广州地标“小蛮腰”，近处是波光粼粼的海珠湖，演员们在花海、草地构成的天然舞台上起舞，市民和游客挥动国旗一同歌唱。

南方网讯 (记者/黎詠芝 夏令)远处是广州地标“小蛮腰”，近处是波光粼粼的海珠湖，演员们在花海、草地构成的天然舞台上起舞，市民和游客挥动国旗一同歌唱。国庆假期，广州海珠湖公园以1.6万平方米花海为舞台，每天上午10时举办“我和我的祖国”精品文艺展演，将国庆游园活动推向高潮。

这是“爱我中华——南粤百园庆国庆”主题游园活动的一个场景。国庆期间，广东省精心组织珠三角9市100个公园和广场开展“爱我中华——南粤百园庆国庆”主题游园活动，内容包括设置花坛景观、举办“壮丽70年 南粤谱新篇”广东发展成就图片展、举行快闪活动、举行文艺汇演、组织惠民互动活动等。

节日的花城广州成了鲜花的海洋。正在海心沙公园举办的第26届广州园林博览会是游园活动的重头戏之一。记者3日在这里看到，现场设计了8组立体花坛、16组大型景观园圃以及100多组花艺作品，“花式”表白祖国，市民、游客纷纷拍下打卡照，欢声笑语萦绕景区。

在珠海野狸岛公园，登岛的新海燕桥已经启用，各色鲜花摆出海豚、海浪造型。夜幕降临，岛上的珠海大剧院“日月贝”上演“庆祝新中国成立70周年”主题投影灯光秀，伴随着优美的旋律，五星红旗、日月贝、港珠澳大桥、珠海渔女等图案渐次出现在“贝壳”上。

肇庆游园活动的“主场”设在七星岩。10月1日至3日晚上，七星岩中心湖湖面流光溢彩，龙舟夜游表演等活动在这里举行。近20分钟的表演时间里，摩托艇、空中飞人等一同亮相，赢得了观众的阵阵喝彩。

珠三角地区的“创森”建设为“南粤百园庆国庆”主题游园活动提供了丰富的场地。深圳有十余个公园和广场入选，其中活动主场设在莲花山公园。与以往的演出不同，活动在蓝天白云下进行，没有传统意义上的高大舞台，也没有正式座椅，观众们在草地上席地而坐，孩子们在大自然中快乐地玩耍。

为让游客在观赏风景的同时了解文化内涵，东莞可园博物馆在国庆假期期间定时提供免费游园讲解的服务。南社明清古村落则围绕岭南传统文化，在古村内、舞台、孝德广场等不同场景开展丰富多彩的演出，木偶戏、少儿粤剧等非遗项目演出让游人体验地道的民俗风情。

在佛山市南海区西樵松塘村，2019第七届翰林文化节暨寻找最美乡村游活动吸引了众多游客。在“大夫家塾”里，老人们泼墨挥毫，引来村民和游客齐声称赞。“我十年前来到松塘村创业，成为松塘村的一员，带着女儿参加了好几届文化节。”来自四川的陈红玲表示，松塘村民风淳朴，历史文化底蕴深厚，对孩子成长非常有益。