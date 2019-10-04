东莞女孩与中国女排一起向祖国献礼

结束了国庆群众游行活动的东莞女孩张炜在自己的朋友圈留下了这样一段文字，为自己3个月来参与国庆庆祝大会的经历画上了圆满的句号。

“艳阳高照的合练、凌晨的集合、下午五点出发隔日凌晨五点回校躺在冰凉大街上度过的周末，以及今天凌晨才得知的‘惊喜’——与中国女排一起在长安街面向天安门伴着《我和我的祖国》《歌唱祖国》、七万只和平歌和七万只气球一起为祖国庆生，我爱你中国，天耀中华、祖国万岁！”10月1日下午，结束了国庆群众游行活动的东莞女孩张炜在自己的朋友圈留下了这样一段文字，为自己3个月来参与国庆庆祝大会的经历画上了圆满的句号。

2018届东莞中学高三10班毕业生张炜，现在是北京舞蹈学院舞蹈学专业的大二学生，三个月前，她作为优秀学生代表被学院选中参与到国庆群众游行活动“祖国万岁”的方阵中，随后的日子里，她的记忆中增加了许多“人生第一次”。“第一次去天安门合练的时候是晚上，我们下午五点就从学校出发了，到长安街的时候已经快十点，大家都饿得不行，所以我们一堆人拿到餐包后就围成圈席地而坐，拆餐包、吃吐司，既觉得可怜又觉得很有意义。”

张炜透露她所在的“祖国万岁”方阵主要是体现青年人的自由、活泼、欢愉，“我们就是要调整好状态，展示最饱满的精神风貌”；但是谈到自己在参与游行期间最兴奋的时刻，她坦言，得知女排会出现在自己所在方阵的花车上的时候，“我超级激动，看到郎平、朱婷，激动地眼泪都要掉下来！”

张炜的父亲张柏青提起女儿参与国庆群众游行活动时，言语中也难掩喜悦之情，“本来是想着完成任务就好，心态挺平静的，但是看到孩子所在的方阵在天安门前长达十几分钟，尤其是和女排队员们一起出现的时候，我还是很激动、非常激动！”

张柏青告诉记者，张炜从小学一年级开始学习舞蹈，至今已经有12年，“有一段时间她既要顾学习又要顾舞蹈，坚持的比较累，我们就想过让她放弃，但是她很热爱舞蹈，还是坚持下来了。”最终她以全国专业第一名的成绩考入北京舞蹈学院，这段故事让教过她的老师肖玲现在想起来还是很欣慰，“她从小就是舞蹈队的骨干，一直坚持舞蹈梦，是很优秀的孩子，得知她参与国庆庆祝大会，我感到特别骄傲！”

而对于张炜来说，从王府井大街的小巷子里集合待命，到前往长安街迎接花车，再到唱着歌挥着旗和女排姑娘们一起走过天安门，亲身参与到国庆群众游行活动的这段感受是值得铭记一生的，“现场的气氛太热烈了，正式走过长安街的时候，我们大家一起把每个方阵的歌曲都唱了一遍，这是训练以来的第一次，所有人都特别热情、特别开心！”

【策划】王慧

【见习记者】于羽佳

【来源】南方号“教育莞家”