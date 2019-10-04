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广州多所学校用足球搭建融合教育的“桥梁”

2019-10-04 09:06 来源：南方日报
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　　“加油，慢慢来，注意配合！”随着观众的一声声鼓舞呐喊，足球赛的选手们纷纷铆足了劲，在绿茵场上肆意奔跑，展现着矫健的身姿。近日，广州市多所特殊学校与普通小学在踢客足球场举办了一场“融合足球友谊赛”。

　　足球赛裁判李嘉润介绍，本场比赛的赛制与以往的比赛略有不同。双方队员均由特奥学生和普通学生融合组成，采用的是“五人制”的足球对抗，在弱化规则的前提下保证比赛安全进行。

　　比赛刚开始时，双方都打得较为保守，处于试探性阶段。随着时间的推移，队员们渐入佳境，比赛变得尤为激烈。防守、传球、进攻、射门……运动员们在绿茵场上尽情奔跑，挥汗如雨，在拼搏中彰显着“技能、勇气、分享”的特奥精神。经过两轮激烈的角逐，广州市越秀区培智学校最终以3比1的成绩夺得桂冠。

　　“大家一起练球的时候都很开心！”来自荔湾区芳村实验小学的“融合伙伴”张永祺说，在比赛的时候，他们把重点放在了配合特奥运动员上，主要以防守为主，助攻队友进球。

　　在平时训练时，普通学生5分钟就能掌握的动作，特殊学生可能要练上一整天才能学会。特奥选手们的教练邓博恩说，尽管特殊学生的注意力、理解力、协调性等各方面能力比较弱，但他们却拥有一颗坚韧的心——哪怕训练到掉眼泪，也没有学生中途放弃。

　　“‘融合足球’理念打破了特殊孩子的‘玻璃罩’，他们在普通孩子的带动下，不仅身体机能得到了恢复，精神面貌也发生了很大的变化。”荔湾区康迪学校校长邓达莉表示，以后会继续推动“融合足球”的发展，让特殊孩子与普通孩子们共同快乐成长。

　　【记者】马立敏

　　【来源】南方号“广州教育头条”

编辑： 罗予岐

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