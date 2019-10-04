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教育部要求制定在线教育准入负面清单！

2019-10-04 09:06 来源：南方都市报 张雅婷
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　　近日，教育部等11部门发布《关于促进在线教育健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），对扩大优质在线教育资源供给、构建扶持在线教育发展的政策体系、形成多元在线教育管理服务格局等方面提出了具体要求。意见中称，应建立健全在线教育资源备案审查制度，制定在线教育准入负面清单。

　　在在线教育准入制度上，《指导意见》提出，应明确准入条件与资质认证流程，建立健全在线教育资源的备案审查制度，制定在线教育准入负面清单，允许各类主体依法平等进入未纳入负面清单管理的领域，对负面清单适时动态调整。按照国家有关规定，规范面向中小学生利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动。

　　此外，完善在线教育机构的备案、选用、监督、检查、通报、退出等全周期制度体系。推动在线教育机构按照公开、公平、公正原则，建立质量标准，明确服务规则。畅通在线教育消费投诉渠道，完善投诉响应、纠纷处理和多方调节机制。

　　《指导意见》要求，利用现代信息技术手段推动对在线教育机构的大数据比对分析，通过信息监测、在线识别、源头追溯等方式，识别行业风险和违法违规线索。强化对在线教育机构的实时监测和风险预警，建立在线教育机构和从业人员信用记录，完善身份认证、双向评价、信用管理机制。

　　针对在线教育的监管问题，南都此前报道，教育部等八部门9月5日联合印发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》，同样要求建立教育App备案制度，以及选用退出机制、负面清单和黑名单制度。

　　上述意见要求，根据国家统一标准，各省分头实施、企业属地备案的原则建立备案机制，为事中事后监管提供支撑。教育部科学技术司司长雷朝滋曾对此说明，称建立备案制度，是事中事后监管的有效手段，同时利用大数据分析，可掌握教育App发展的现状和存在的问题。对于教育App的常态化监管，雷朝滋表示，将建立信用监管机制，对有良好信用记录的教育App减少检查次数，对存在不良信用记录的教育App增加检查次数。

编辑： 罗予岐

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