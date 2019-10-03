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东莞见习教师规范化培训打造“最强”新教师

2019-10-03 08:50 来源：南方网
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　　为帮助新教师实现上岗前的“变形”，让他们完成从学生向老师的过渡，提高实操能力，从2018年3月起，东莞开始实施见习教师规范化培训（下称“规培”）。

　　2018年，东莞市投入财政资金732万元，培养了410位见习教师。2019年继续安排650万元财政资金用于“规范化培训”，计划培训484人。“规范化培训”纳入该市优化基础教育资源均衡配置专项改革试点项目，作为重要改革举措。

　　引导新教师在实践中感悟

　　随着东莞非师范专业毕业的教师数量逐年增长，以2017年为例，东莞公办学校新招聘教师438人，有103人来自非师范院校，这些新教师普遍缺乏系统化的教育学、心理学学习和高水平教学法实习培训等。

　　在实行规范化培训之前，东莞新教师培训主要采取在岗培训的方式，目前多数学校见习教师只参加10天集中培训，学习时间短，个别学校的岗前培训不能很好执行。用人学校反馈，教师职前培训普遍存在重专业知识和理论素养、轻实践技能训练的现象。不同学校间同一批入职的新教师的教学成绩很不均衡。

　　“新教师理论学习很多，但实操不足。如果没有人手把手带着怎么当好教师、班主任，新教师在工作过程中会觉得压力大、底气不足。”东莞外国语学校新聘用教师杜佩珊说，“我希望能够适应从学生向老师身份的转变，将专业知识深入浅出地教授给学生，期待自己在新岗位上扎扎实实成长。规范化培训有优秀老师带着，更加科学实用，不仅能近距离接触名师，还能提前与单位同事相处，熟悉学校的办学理念和规章制度。”

　　如今的见习教师规培分成三个部分，分别是在基地学校由名师和骨干教师对其进行培训、在聘用学校由上岗指导教师对其进行同步培训、在东莞市中小学教师发展中心进行综合培训。让新教师按照“学习——实践——再学习——再实践——总结提升”循序渐进原则，在学习中理解，在实践中感悟，在总结中提升，实现新教师与新岗位的高起点无缝对接。

　　见习教师规培还遴选了符合条件的优质中小学（幼儿园）作为教学实践培训基地，包括幼儿园、小学、初中、高中和中职。实践培训过程包括集中学习、模拟实践、跟岗锻炼、自我研修、考核评价等形式。今年还加大新教师个人综合素养的培养力度，完善远程课程专题，增加十大基本功选修课程，包括游泳、三笔一画、多媒体应用、语言能力提升、音乐课程、美术课程、体育课程、急救与安全、公文写作、心理辅导技巧与方法。

　　重视名师带教强化实践

　　实行“规范化培训”，名师手把手引路，大大缩短了一位新教师的成长时间。这项改革完善了东莞现有教师培训体系，规范新教师的职业技能和要求，对东莞教育生态产生了巨大影响。

　　松山湖实验中学教导处主任潘艳荔认为，“90后”新教师的知识素养和学习起点都很高，通过系统化的规培，以名师带教和实操的方式进行培训，能够让他们一开始就打开眼界，看到最好的教师、课堂、班级管理和学校是什么样子，这对他们接下来的成长会有很大帮助。

　　在见习教师培训中东莞市机电工程学校校长曹永浩有着双重身份，既是一名讲师，也是聘用新教师的单位负责人。“作为用人单位，我们希望招来的老师专业、成熟，并且具备良好的教育心态、教育情感和职业素养。”曹永浩认为，见习教师规范化培训既减轻了学校工作，也给新老师提供了更宽广的视野，同时还能避免各校师资力量差异带来的培训效果参差不齐的问题，有利于打造一批高素质的教师队伍。

　　在两年的规培中，东莞市教育局局长梁凤鸣均为新教师上了生动一课。“整合优质资源打造高素质教师队伍，精心设计课程内容和方式，我们请最好的专家团队授课，放在最好的学校跟岗，请最好的名师做导师，为了新老师能快速、高水平适应新岗位的要求，我们蛮拼的。”梁凤鸣说，“我们正努力把见习教师规范化培训项目做成东莞教师培训的品牌。”

　　【来源]南方号“教育莞家”

编辑： 罗予岐

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