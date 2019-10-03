教育如何实现“1+1＞2”？广州黄埔200名教育者探讨教育发展改革

什么样的教育是真正符合现代教育发展的趋势和潮流，既能融合超前的全球教育精髓，又能够接地气、服水土，在中国扎根？

“什么样的教育是真正符合现代教育发展的趋势和潮流，既能融合超前的全球教育精髓，又能够接地气、服水土，在中国扎根？”

近日，广州黄埔区中小学校长、幼儿园园长、党支部书记等200多名教育者参加“国际化、信息化背景下的黄埔教育发展与改革”的主题培训，针对教育发展和改革展开热烈讨论。

教育效果要“1+1>2”

中黄国际教育集团总校长崔建社针对粤港澳大湾区发展机遇下的素质教育创新方向，结合中黄国际教育的中西融合的全人教育实践和成果进行分享。

“粤港澳有着相近的文化、语言、地理环境作为基础，如何进行优势互补、资源共享？在推动教育合作方面，我们可以有哪些新的作为？”崔建社提出“1+1=？”这道在中西融合的全人教育办学过程中令人费解的数学难题。

“一方面我们需要融入国际上具有前瞻性的、优秀的教学方法和培养模式，另一方面我们还需要满足义务教育阶段的要求。”崔建社介绍，中黄国际教育的解决方案是将国家基础课程和IB等全球优质的教育体系有机融合，以“探究为本，概念驱动”的教学方法为主，确保学生双基扎实，双语娴熟，既能以扎实的知识基础实现义务教育阶段的考试成绩名列前茅，又能激发孩子的内驱力主动学习，掌握探究学习的方法。实现在课时上做到“1+1≤1”，在教育效果上实现“1+1>2”。

结合本土环境探索国际化教育

黄埔区高新科技企业众多，过去3年人口增长六七十万，为满足新增人口对学位的刚性需求，2016年至2018年，黄埔区政府对教育基础设施建设投入14.47亿元，挖潜扩容、应急调配。

黄埔区教育局局长张建武分析，黄埔教育的主要矛盾已经从解决“有书读”转向“读好书”的问题，下一阶段的任务是提升教学质量、推进优质均衡。

在国际化、信息化背景下，黄埔教育要如何发展和改革？

今年7月，中共中央国务院出台《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（下称《意见》），指出要突出学生主体地位，培养学生的好奇心、想象力、求知欲、学习兴趣和学习能力。在优化教学方式方面，要注重启发式、互动式、探究式教学，引导学生主动思考、积极提问、自主探究，重视差异化教学和个别化指导。同时，《意见》还倡导教育家办学，支持校长大胆实践，创新教育理念、教育模式、教育方法。

崔建社表示，《意见》中所提到的许多方面都与当今全球最具权威性和竞争力，也是中黄国际教育成功整合的IB（国际文凭）教育体系有诸多相通之处。办好国际化教育，必须结合中国本土的教育环境进行探索。

“《意见》已经为我们的教育提供前瞻性的理念和方法，但我们缺少有效的实践和可视化的结果。”崔建社表示，作为校长和园长，应该把《意见》贯彻到教学的每个环节、每个细节中去，让学生能够真正通过教育，提高认知能力、思维发展能力和创新意识。

【记者】马立敏

【通讯员】黎伙珍

【来源】南方号“广州教育头条”