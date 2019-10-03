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11部门联合发文：促进在线教育健康发展

2019-10-03 08:50 来源：人民网 郝孟佳
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　　近日，经国务院同意，教育部等十一部门联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，要鼓励职业院校、普通高校结合社会需要和办学特色，加强相关专业建设和在线教育人才培养力度，积蓄发展动力。

　　《意见》指出，在线教育是教育服务的重要组成部分，发展在线教育要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，创新教育组织形态，丰富现代学习方式，为加快建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会服务。

　　《意见》明确，到2020年，大幅提升在线教育的基础设施建设水平，互联网、大数据、人工智能等现代信息技术在教育领域的应用更加广泛、在线教育模式更加完善，资源和服务更加丰富。到2022年，现代信息技术与教育实现深度融合，在线教育质量不断提升，资源和服务标准体系全面建立，学习型社会建设取得重要进展。

　　《意见》提出，要扩大优质在线教育资源供给。一是鼓励社会力量举办在线教育机构，支持互联网企业与在线教育机构充分挖掘新兴教育需求，满足多样化教育需求。二是推动学校加大在线教育资源的研发和共享力度，加快线上线下教育融通，扩大优质教育资源的辐射面。三是实施“教育大资源共享计划”，建设一批高质量在线课程，培育优质在线教育资源。四是鼓励职业院校、普通高校、科研院所、企业等密切合作，推进在线教育产学研用一体化发展。五是鼓励职业院校、普通高校结合社会需要和办学特色，加强相关专业建设和在线教育人才培养力度，积蓄发展动力。

　　《意见》强调，要构建扶持在线教育发展的政策体系。一是完善在线教育准入制度，建立规范化准入体系。二是强化基础设施建设，推动现代信息技术在教育领域的规模化应用，加快建设教育专网，到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。三是落实财政支持政策，指导各地完善政府购买优质在线教育资源与服务的相关制度。四是鼓励金融机构开发符合在线教育特点的金融产品，利用多种融资渠道，支持在线教育发展。五是完善在线教育知识产权服务体系，建立公平竞争的市场秩序。

　　《意见》要求，要形成多元的在线教育管理服务格局。一是保护消费者权益，明确在线教育服务提供规则，畅通消费投诉渠道。二是创新在线教育的管理服务方式，强化实时监测和风险预警。三是加强部门协同监管，加大对在线教育机构的信息归集和部门之间的数据共享力度。四是支持在线教育行业组织建设，强化行业自律，引导行业健康有序发展。

编辑： 罗予岐

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