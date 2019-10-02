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在线教育要求加大信息公开力度

2019-10-02 08:41 来源：南方都市报 张雅婷
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　　9月30日，教育部等11部门发布《关于促进在线教育健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），对扩大优质在线教育资源供给、构建扶持在线教育发展的政策体系、形成多元在线教育管理服务格局等方面进行了具体规定。意见要求，加大在线教育机构信息强制公开力度，畅通在线教育消费投诉渠道。

　　在保护消费者权益方面，《指导意见》提出，加强教育与互联网等相关领域各项法律制度衔接，完善在线教育机构的备案、选用、监督、检查、通报、退出等全周期制度体系。推动在线教育机构按照公开、公平、公正原则，建立质量标准，明确服务规则。

　　同时，畅通在线教育消费投诉渠道，完善投诉响应、纠纷处理和多方调节机制。加大在线教育机构信息强制公开力度，充分发挥社会公众、新闻媒体、消费者协会、行业协会的外部监督作用，实现共治共管。

　　此外，《指导意见》要求加强部门协同监管，适应在线教育跨领域、跨区域的特点，发挥民办教育工作、职业教育工作、“互联网+”行动、网络市场监管、消费者权益保护等部际联席会议机制作用，提高监管效能。

　　《指导意见》支持在线教育行业组织建设，在机构自治、行业自律、交流合作、协同创新、履行社会责任方面发挥桥梁和纽带作用，鼓励行业协会等第三方机构制定行业公约，开展在线教育机构服务质量认证和从业人员能力认证。

　　对于在线教育机构的信息公开问题，南都曾多次报道多家教育类App存在未按要求公示师资信息及收费退费制度。

　　2018年11月26日，教育部发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，规定线上培训机构必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示。

　　同年12月初，南方都市报新业态法治研究中心推出30家热门K12在线教育类App的测评报告，发现在教学与师资上，30家App中仅有1家进行了资质公示。针对外教师资问题，南都曾于今年7月12日报道，国内热门的外教教学机构51学英语、DaDa英语5个平台，未按规定在App上公示外教的教学资质。

　　7月15日，教育部联合六部门出台《关于规范校外线上培训的实施意见》，对收费制度也作出明确规定，确保保护消费者的权益。

　　该政策落地一个月后，南方都市报新业态法治研究中心8月23日曾从收费公示、收费金额、退费办法、课程合同等4个方面对20家热门K12在线教育App进行实测。测评发现，20家App中有6款未对课程明码标价，10款App违规收费，4款App未公示退费办法，12款App未在购课时提供合同。

编辑： 罗予岐

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