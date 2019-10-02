广东各高校形式多样迎国庆

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”临近国庆，广东各高校师生以升国旗、齐唱歌、办晚会等多种形式祝福祖国。

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”临近国庆，广东各高校师生以升国旗、齐唱歌、办晚会等多种形式祝福祖国。

华南师范大学：万名师生升国旗唱国歌

9月30日上午，华南师范大学组织万名师生在石牌、大学城、南海三个校区同时举行国庆节升旗仪式，庆祝中华人民共和国成立70周年，为祖国母亲庆生。

国旗护卫队迈着整齐有力的步伐走向升旗台，激昂的国歌乐声响起。在场的每一位华师人唱响国歌，在庄重肃穆的气氛中全神注目五星红旗缓缓升起，迎风飘扬。

华南师范大学党委书记朱孔军表示，回望华师86年的历程，是与祖国同呼吸共命运的历史，也是华师人勇担重任、服务国家的创业史和奋斗史。一代人有一代人的际遇，一代人有一代人的使命。希望华师师生与时代同行，不忘初心，牢记使命，勇做社会主义现代化建设的奋进者、开拓者、奉献者，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

广东工业大学：军训列队形，呈国旗、“中国”形状

近日，广东工业大学举行2019级新生军训汇演，经过14天的训练，广工新生展示军训成果，并列各式队形为祖国母亲庆生。“国旗”“1949－2019”“中国”“广工大爱中国”等图案。

广东财经大学：与国旗同框、为祖国祝福

26日，为庆祝新中国成立70周年，广东财经大学在广州和佛山三水校区分别举办“我与国旗合个影”活动。师生们手拿“我爱你中国”“与国同梦，一路同行”“砥砺奋进，牢记使命”等告白牌，挥舞着手中的国旗和校旗，用张臂飞扬、高举胜利手势、拥抱中国等姿势在“我与国旗合个影，我为祖国送祝福”的主题布景板前打卡留念，为祖国写下三行情诗，用简单质朴的方式表达对祖国的深厚情感和美好祝愿。

广东海洋大学：万人合唱礼赞伟大祖国

28日晚上，广东海洋大学举行“我和我的祖国”庆祝新中国成立70周年暨2019年迎新文艺晚会，超过10000名师生以歌曲、舞蹈、朗诵等文艺形式礼赞祖国，庆祝新中国成立70周年。晚会分为峥嵘岁月、砥砺前行、共创辉煌三个篇章。一首万人大合唱《我和我的祖国》将全场气氛推到最高潮，海大师生们挥舞手中的五星红旗，共同唱出对新中国成立70周年的美好祝愿，用青春告白祖国，现场汇成一片红色的海洋。

广州大学：迎新晚会唱响《我和我的祖国》

24日晚，广州大学举办“我和我的祖国”为主题的迎新晚会，服装年代秀、舞龙舞狮《舞动中国》、管弦乐演奏《红旗颂》《不忘初心》、诗朗诵《青春中国》等一系列以国庆为主题的表演赢得阵阵掌声。最后在全场师生齐唱《我和我的祖国》的高潮中圆满落幕。

仲恺农业工程学院：师生健步走迎国庆

29日上午，仲恺农业工程学院师生在白云校区开展迎国庆健步走活动，参加健步跑的师生们手中挥舞着国旗，迈着稳健的步伐出发。活动以运动场和刚刚落成的白云校区主校门为起点和终点，师生们意气风发、精神抖擞，一路欢声笑语地跑完了全程，充分展示出新时代涉农高校师生爱党爱国、爱农爱校、朝气蓬勃、团结奋进的精神风貌，形成了一道亮丽的风景线。

岭南师范学院：文艺汇演向祖国“告白”

28日晚上，岭南师范学院庆祝中华人民共和国成立70周年暨2019年迎新生文艺晚会在该校上演。晚会紧扣“壮丽七十载，奋进新时代”主题，全方面展示了新中国成立70周年的煌辉成就，学校与新中国同呼吸、共命运，扎根湛江、服务湛江的使命担当。

晚会现场，今年获得“全国模范教师”的韩宜奋、梁文典、周丽娜校友，以及全国优秀教师、广东省劳动模范苏永善校友登场亮相，来自西藏、东莞、深圳、中山等各地校友会纷纷发来祝福视频，欢迎2019级新生加入岭师大家庭，与全校师生们一起共贺国庆。

【记者】姚瑶 杜玮淦