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东莞各学校花式表白祖国

2019-10-02 08:41 来源：南方网 黄婷
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　　国庆节，东莞的大街小巷被一抹抹的“中国红”装饰，五星红旗迎着风飘扬，而在东莞的大中小学校园里，伴随着飘扬的红旗，嘹亮的歌声不时响起，在一首首《我和我的祖国》《我爱你中国》《歌唱祖国》的歌声里，东莞师生们以创意快闪、师生共唱等多种方式表达对祖国的深深祝福。

　　茶山镇中心小学：千名师生快闪表白

　　鲜艳的国旗、创意的造型、深情的呼喊，近日茶山镇中心小学2400多名师生开展了以“我爱中国”为主题的师生造型秀活动，为祖国献上祝福。

　　在学校运动场上，同学们挥舞着手中的小红旗，老师们高举着鲜艳的大国旗，小旗飘飘，大旗扬扬，全体“中心人”组成方阵，整齐划一地排着队列，摆出“我爱中国”字样的造型，向祖国致敬。

　　莞城英文实验学校：红歌汇唱 高歌祖国

　　9月26日，莞城英文实验学校教育集团举办以“我爱你中国”为主题的庆祝新中国成立70周年活动，莞英教育集团近五千名师生、家长相聚在此，红歌汇唱，高歌祖国，“红”遍了整个莞英校园。

　　而在此之前，莞城英文实验学校教育集团还携手集团成员学校，在校园内组织开展快闪唱响《我爱你中国》。

　　东莞中学：同升国旗，共唱国歌

　　抚今追昔，“为中华之崛起而读书”的呐喊，仿佛还在耳畔回响，而此时此刻我们已经可以骄傲地说：中国正在崛起。

　　在东莞中学“同升国旗，共唱国歌”庆祝新中国成立70周年升旗仪式上，莞中高三18班吴宝娜作为学生代表在国旗下讲话，她以《不负韶华，不辱使命，与祖国共奋进》为题，鼓励同学以梦为马，尽情驰骋，用奋斗定义青春，不负韶华，不辱使命，与祖国共奋进。

　　东莞中学松山湖学校：我和祖国共奋进

　　“今天，我和高三567名学子，站在离梦想最近的点上。两年前，带着憧憬与理想，我们来到了松湖莞中，来到这翰墨飘香的校园，在这里播种了希望；两年来，我们和困难斗争，我们和时间赛跑。我们要做一只精卫鸟，不管身形多么瘦小，也要挑战东海的惊涛骇浪，因为我们都有一个共同的理想：做中国的脊梁。 ”

　　东莞中学松山湖学校于近日举办“我和祖国共奋进”特别主题升旗仪式，该校高三（5）班黄慕酌同学带来《做中国的脊梁》的国旗下演讲，号召松湖学子们立志传承奋斗的精神，争做中国的脊梁。

　　东莞一中：爱国是青春最美的底色

　　在2019年国庆到来之际，东莞市第一中学特别举行国旗班新老换届——高二国旗班旗手向高一国旗班旗手交接国旗。新老交替，是一届学子的成熟成长，接过国旗，意味着新一轮的责任与担当。

　　“有国才有家，爱国，是人世间最深层、最持久的情感。”活动现场，学校德育处副主任、高三文级级长宋永成寄语学生：爱国，是青春最美的底色。

　　东莞外国语学校：初一高一新生同台“歌唱祖国歌唱明天”

　　遥遥江河水，淹不尽滚滚中华魂。巍巍昆仑山，锁不住阵阵中华风。为庆祝新中国成立70周年，迎接新初一、新高一的同学加入莞外大家庭，近日东莞外国语学校举办“歌唱祖国，歌唱明天”合唱比赛，同学们用歌声，表达对祖国、对明天的美好祝福。

　　我和我的祖国，一刻也不能分割；国是我的国，家是我的家……一首首熟悉而动人的旋律在莞外的舞台上唱响。班班有歌声，人人能参与，这是莞外“歌唱祖国，歌唱明天”活动最真实的写照，为了新集体的荣誉同学们全力以赴，用行动证明对明天的期待。

编辑： 罗予岐

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