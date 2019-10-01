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穗去年增中小学公办学位逾13万个

2019-10-01 08:33 来源：南方都市报 李文
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　　近年来，广州大力推进预算绩效管理新机制，在9月29日举行的广州市十五届人大常委会第二十七次会议上，广州市教育局局长樊群作了关于2018年度部门决算(草案)的报告，其中重点报告了教育局2018年的绩效目标完成情况，其中，在推动优质教育资源全覆盖方面投入最大。

　　花了哪些钱？做了哪些事？樊群在报告中介绍了推动优质教育资源全覆盖、构建现代职业教育体系、打造教育领军人才集聚地、实施教育质量提升工程、解决群众关心的教育问题五个方面的绩效成效。

　　其中，推动优质教育资源全覆盖方面是投入最大的，投入 25.02亿元，成效包括新增幼儿园学位3.89万个、新增中小学公办学位13.79万个等方面。

　　推动优质教育资源全覆盖方面，投入25.02亿元（含部门预算和对区转移支付，下同）。编制完成全市中小学、学前教育布点规划；实施学前教育第三期行动计划，新增幼儿园学位3.89万个，提高幼儿园生均定额补助标准；推进中小学基础教育设施三年提升计划、校园功能微改造等项目，新增公办学位13.79万个；推进集团化办学、学区化管理，新增市属教育集团3个，实现每个外围城区都有市属优质学校进驻；新增市示范性高中10所。

　　加快构建现代职业教育体系方面，投入4.54亿元。启动建设“广州市产教融合示范区”；推进市属高职院校建设广东省一流高职院校，3所高职院校牵头的职教集团纳入省示范性职教集团建设。狠抓技能教育，学生在全国职业院校技能大赛中获一等奖14个、二等奖18个，教师获教学能力大赛一等奖3个、二等奖3个，9名学生入选第45届世界技能大赛集训。

　　打造教育领军人才集聚地，投入2.57亿元。实施广州教育家培养工程等五大高水平教育人才培养工程；引进基础教育高层次人才62人，新增特级教师43名，自主评审中小学正高级教师40名，获评南粤优秀教师（工作者）96名，入选教育部、中国教师发展基金会乡村优秀青年教师培养奖励计划1人，获评享受国务院政府特殊津贴2人。

　　实施教育质量提升工程，投入2.78亿元。开展智慧校园建设，建设59所省信息化中心学校、71所市智慧校园实验校，组织开展智慧阅读试点。推进教育教学改革，高考成绩创历史新高，高分优先投档线上线增幅2.84%，本科上线率达69.56%，保持全省排头兵地位；获国家级教学成果奖28项，位列全省第一。提高学生综合素质，学生体质总体合格率、优良率同比提升，数学、信息学等学科获全国奥赛金牌14块，参加第十五届省运动会获金牌榜和团体总分等5项第一。推进高水平大学建设。加强教育交流与合作。

　　着力解决群众关心的教育问题，投入3.85亿元。开展校外培训机构专项治理，大力构建政府、学校、社会、家长共同参与的课后服务体系；开展教室灯光改造工程，全面加强学生近视防控；加强平安校园建设，推进校园周边环境综合整治；以公办学校和政府补贴民办学校学位，妥善处理租购同权后学生入学等民生热点问题。

编辑： 罗予岐

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