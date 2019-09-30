广东轻工职业技术学院举办系列活动献礼新中国成立70周年

在新中国即将迎来70华诞之际，广东轻工职业技术学院（以下简称“广轻”）举办系列特色庆祝活动，为祖国献礼，为广轻深入开展爱国主义教育注入新内容，激发师生厚植爱国情、树立强国志、力践报国行。

南方网讯（记者/陈伟峰 通讯员/黄华 林怡如）在新中国即将迎来70华诞之际，广东轻工职业技术学院（以下简称“广轻”）举办系列特色庆祝活动，为祖国献礼，为广轻深入开展爱国主义教育注入新内容，激发师生厚植爱国情、树立强国志、力践报国行。

歌唱晚会。

9月29日晚，广轻组织举办了“我和我的祖国——庆祝新中国成立70周年歌唱晚会”，全校师生用歌声歌颂祖国，用真情抒发爱国之情。晚会结尾，师生全体起立齐唱《我和我的祖国》，将晚会气氛推向高潮。

快闪活动。

“礼赞祖国、奋进新时代——庆祝中华人民共和国成立70周年”书画摄影展，汇集了广轻师生的书法、国画、油画、雕塑、水彩画、摄影等各类优秀作品共151件，独具艺术魅力各类作品集中反映了新中国建设发展辉煌成就，内容丰富、形式多样，体现了艺术与思想、传承与创新的融合。

书画摄影展。

此前，广轻还组织慰问了离休干部、“红旗飘飘”主题快闪、“我与祖国共奋进”开学升旗仪式、“踏响时代最强音、共筑‘轻’春中国梦”的环校跑等系列活动。

据介绍，广轻还将庆祝新中国成立70周年与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，通过学习党史、新中国史，开展了中共三大会址革命传统教育、形势与政策教育等活动，引导党员干部、师生砥砺爱国之志，把爱国热情和奋斗精神转化为守初心、担使命的实际行动。