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一场真情告白，一组爱国赞歌！这所学校用满满创意向国庆献礼

2019-09-30 16:07 来源：南方网 翁子盈 李江锐
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　　南方网讯 国庆节来临之际，全省各大中小学纷纷组织开展庆祝新中国成立70周年主题活动，通过歌唱、快闪等形式抒发爱国情怀，祝福伟大祖国繁荣昌盛。9月30日上午，广州市海珠区宝玉直实验小学（以下简称“宝实小学”）近3000名师生和家长义工共聚一堂，用一场别开生面的庆祝活动，向新中国70周年华诞献礼。

　　“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮”“东方的启明星点亮太阳，让心中的梦想绽放光芒”……升旗礼过后，一场声势浩大的拉歌活动在校园上演。各年级师生组成方队，高声唱响《小朋友爱祖国》《歌唱祖国》《红领巾相约中国梦》等一系列经典歌曲。学生们稚嫩的童声与老师们庄重的歌声交织，响彻整个校园。

　　此外，宝实小学的特色社团进行了现场表演。粤韵芳华小社团表演了具有爱国情怀的粤剧《红星照耀我们》，展现了岭南文化独有的韵味；红领巾科技小社团进行了智能机器人车辆表演赛，一展新时代少年的科技智慧。

　　在一阵欢呼声中，一架无人机载着五星红旗出现在校园上空，学生们挥舞着手中的小红旗，向空中飘扬的国旗致敬。五年级的姚同学说，看到空中的国旗，心里突然涌出一阵感动和自豪，为伟大的祖国而感到骄傲。

　　学校辅导员们组成护旗手方队，庄重地护卫着巨幅五星红旗，缓缓走过每一位宝实学子的身边，全校师生、家长共同唱起了《我和我的祖国》，将现场气氛推向高潮。

　　（校方供图）

　　活动尾声，“我和国旗同框”环节将活动气氛再次点燃。宝实师生代表先后排列成“70”字样的队列和代表宝实小学的“宝石”形状与五星红旗同框合照，用最美的造型将师生们的爱国情深深定格。

　　校长赖海虹表示，希望通过本次活动能培养学生的民族自豪感，激发学生的爱国情怀，激励每一个孩子为实现中国梦而努力奋进，以实际行动为新中国成立70周年献上最美好的祝福。

　　【记者】翁子盈

　　【摄影】李江锐

编辑： 罗予岐

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