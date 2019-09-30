这间高职火了！宿舍里不仅有“自助厨房”还能自助“煲药”

在各高校花大力气限制或者禁止在宿舍使用“大功率”电器之时，广东这家高职院校的宿管大姐却在有条不紊的指导同学们使用药煲、电磁炉和各种厨具。

南方网讯（记者/陈伟峰 通讯员/黄华 林怡如）在各高校花大力气限制或者禁止在宿舍使用“大功率”电器之时，广东这家高职院校的宿管大姐却在有条不紊的指导同学们使用药煲、电磁炉和各种厨具。

唐雪今年刚从广东轻工职业技术学院英语专业毕业，如今在职场打拼的她，依然记得当年宿管萍姐的微笑，还有那个总在“咕嘟咕嘟”响的中药煲。2018年4月初，身体不适的唐雪，拿着配好的中草药走进宿舍楼下的值班间，在“煎药登记表”上写下了自己的名字，成为第一批体验学校“自助煲药”服务的同学。

“广东人有煲凉茶祛湿的习惯嘛，但宿舍又不方便煮，当时还想着要不要拿到学校外面去找代煎。”恰巧同宿舍的同学说起楼下的宿管值班间有帮忙煲药的服务，抱着试试的心态下楼来问，就遇上了热情的宿管大姐孙萍。

“萍姐特别贴心，还告诉我草药要先浸泡。”萍姐让唐雪留下电话，一边张罗着浸泡草药，一边“赶”她走，催她回房休息，等煲好了再来拿。唐雪开了三副药，萍姐就帮她煲了三次。“在外读书有人这样关心，真的挺感动的，现在毕业了，就更加想念学校的好。”目前，已经有226人次登记使用自助煎药服务。

据介绍，该校一直把师生所需所想视作头等大事，聚焦师生教学、生活上的“急愁难盼”，精准整改整治。2018年该校在学生社区推出“心服务”，拨出专项资金将现有的宿管值班室进行功能改造和分区：整洁舒适的沙发茶几构成了“交流区”，让师生或家人能促膝谈心；日常药品、维修工具甚至还有电蚊拍，组成了师生可以随时取用的“自助区”以及可泡可煲、还有宿管贴心服务的“煎药区”。升级改造后的社区服务极大地缓解了宿舍管理要求与学生日常生活需要的矛盾，在现有的空间内突破了宿舍功能限制，更好地满足了同学们课余生活的多样需求。

在29栋宿舍楼下的“自助厨房”里，大二的张文柳正在熟门熟路地操作手上的厨具，煮自己爱吃的“火鸡面”。“这种面条煮着要比泡着好吃多了呢。”张文柳从大一开始就喜欢抽空来这里和朋友们打打牙祭。“有时候煮个面，有时候大家一起打火锅。好吃又方便，还不用担心‘大功率’的安全问题，我觉得学校有这样的地方真好。”

据悉，该校利用新媒体平台开通网上通道，广泛收集师生在学习、生活上的各类意见和建议，对师生关注度高的问题开展专项调研、建立工作台账，真正做到落实整改。在此基础上，该校不断推陈出新，围绕当今高职学生校园学习生活的需求痛点，用心服务，以文化人，先后改造了三十余处学生社区空间，推出了自助厨房、书吧、国学馆、茶艺馆、文创馆等，受益师生超过三万人。