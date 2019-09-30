广东轻工职业技术学院与广州博物馆共建爱国主义教育基地

9月21日，广东轻工职业技术学院与广州博物馆签订了为期五年的共建爱国主义教育基地协议。

南方网讯（记者/崔征 通讯员/黄华 林怡如）9月21日，广东轻工职业技术学院与广州博物馆签订了为期五年的共建爱国主义教育基地协议。当天，该校马克思主义学院党总支与艺术设计学院党总支组织64名师生赴广州博物馆开展以爱国主义教育、志愿服务为主要内容的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

师生们在镇海楼展区报告厅聆听了故宫博物院研究馆员张丽老师的“千春涵芳——官造画珐琅工艺的发展及特色”专题讲座，参观了由故宫博物院、北京市颐和园管理处、广东民间工艺博物馆、广州博物馆联合举办的“匠工神巧广作特展”，并作为志愿者参加了广州博物馆庆祝新中国成立70周年“快闪”拍摄活动。

据悉，定期组织学生赴校外参加爱国主义共建基地活动，是该校以立德树人为根本任务，全面开展思想政治理论课实践教学传统且富有实效的教学模式，是增强思想政治理论课实效性、培育师生爱国主义情怀、涵养传统文化素养等方面做深、做实、做到心坎里的有力举措，是贯彻落实习近平总书记对思想政治理论课教学提出做到八个相统一之“理论与实践相统一”的鲜活体现，是加强“课程思政”教改的积极探索和延伸。

据介绍，此次主题教育活动与爱国主义教育、思政课教学实践、专业学习考察相结合，让师生们获益匪浅。爱国主义基地共建工作进一步延展了学校思想政治理论课教学的实践功能，是该校首个体现“互联网+思政”远程互动协议元素的爱国主义教育签约基地;精彩的讲座和展览活动，让同学们近距离地感受中华优秀传统技艺文化的魅力，深受爱国主义教育。在志愿活动中，以志愿精神和行动向新中国成立70周年献礼，体现了师生们深切的爱国情怀。