产教融合是关键！全国水利职业教育与产业对话活动在广州举行

大力加强水利技术技能人才队伍建设，努力培养和造就一支数量充足、结构合理、技术精湛、爱岗敬业的技术技能人才队伍，是促进水利事业可持续发展的不竭动力。

水利人才如何培养？9月27日，第二届全国水利职业教育与产业对话活动在广州举行，以“现代水利与人才培养——智慧 融合 创新”为主题，与会人员共同研讨如何进一步推动水利行业产教融合、人才培养创新发展。

“大力加强水利技术技能人才队伍建设，努力培养和造就一支数量充足、结构合理、技术精湛、爱岗敬业的技术技能人才队伍，是促进水利事业可持续发展的不竭动力。”水利部人事司人才与培训处处长唐晓虎以《新时代水利技术技能人才培养》为题作专题报告，重点结合水利部当前部署的水利人才发展创新行动，就加强水利技术技能人才队伍建设作了阐释。

中国工程院院士王复明教授作了题为《提升应用型人才培养能力 造就新时代“工匠”大军》的专题报告，从应用型人才培养是造就“工匠”大军的基础、应用型人才培养国内外现状、我国应用型人才培养现存问题、加强应用型人才培养的对策建议、实践育人条件建设的创新实践——“工程医院”等五个方面进行阐述。

会议当天还举行了校企合作签约仪式和水利职业教育产教融合成果展示。在校企对话环节，中国水利职业教育集团、中国水利工程协会、华为技术有限公司等7个校企单位围绕主题，展开了经验交流和分享；对话各方围绕现代水利人才培养与行业企业需求对接、水利行业产教融合人才培养基地的建设等议题进行了深入交流与探讨。

“深化产教融合、校企合作，是培养行业急需的技术技能型人才的迫切需要，也是提高学校办学核心竞争力的必然选择。” 广东水利电力职业技术学院党委书记黄涛介绍，学校坚持和企业开展深度合作，在课程建设、师资共建、实训基地建设等方面开展了多项工作，要继续加强校企合作。

该会议由全国水利职业教育教学指导委员会、中国水利教育协会、中国水利工程协会主办，中国水利职业教育集团、广东水利电力职业技术学院承办。来自水利部、教育部、地方政府及有关部门、行业企业、职业院校等200多名代表及专家参与了对话活动。

【记者】马立敏

【通讯员】谭凤娇